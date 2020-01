Más de 14 empresas contratistas bloquearon hoy las instalaciones de ENDE Transmisión, en la avenida Víctor Ustáriz, para reclamar los pagos que se les debe desde el mes de octubre del año pasado.

El pasado viernes, ambas partes habrían acordado que hasta ayer (lunes) se finalizaría una auditoría para definir los días de pago a cada una de las empresas contratistas. Sin embargo, en una nueva reunión ayer, se anunció que aún no se tenía fijado el plazo.

“Hasta el momento no se nos ha dado nada, no hemos tenido ninguna respuesta del gerente; se ha solicitado muchas veces antes de esta medida de presión, se han presentado notas de solicitud para podernos reunir a las cuales no se nos ha respondido”, explicó Brian Jaimes, uno de los contratistas perjudicados.

Las empresas contratistas tendrían planillas de entre 40 a 70 trabajadores.

“Ya es un problema que repercute en nosotros porque ellos mismos (los trabajadores) creen que como empresa contratista no les queremos pagar y nos están ya denunciando ante el Ministerio de Trabajo”, remarcó Brian Jaimes.

ENDE Transmisión es una empresa de ENDE Corporación encargada de las líneas de transmisión eléctrica. Las deudas con las empresas contratistas serían por proyectos en líneas de alta tensión.

#Cochabamba

Brian Jaimes, contratista de ENDE, explica la situación de los trabajadores de la empresa.

Carlos López-LT pic.twitter.com/iLJbpFmobF — Los Tiempos (@LosTiemposBol) January 28, 2020

Fuente:lostiempos.com