AFP y EFE / Wuhan, China

Beijing, la capital de China, registró ayer el primer muerto por el coronavirus que está generando una angustia creciente en el mundo frente a los más de 82 fallecidos, mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó la amenaza internacional de la epidemia a “alta”.

Mongolia se convirtió en el primer país que cierra las carreteras que le unen a China. Las personas procedentes de la provincia china de Hubei, la más afectada, no podrán entrar en Malasia, y Alemania y Turquía desaconsejaron a sus ciudadanos que viajen a China, mientras Francia y Estados Unidos (EEUU) preparan la evacuación de sus ciudadanos.

El número de víctimas mortales se eleva ya a 82 y el de casos confirmados oficialmente son ya más de 2.744, incluido un bebé de nueve meses. Medio centenar de enfermos han sido censados en el resto del mundo, donde una docena de Estados desde Asia a Australia, pasando por Europa o América del Norte, han sido alcanzados por el virus.

Alemania confirmó un primer caso de contagio al igual que Camboya, con lo cual el número de países con personas afectadas alcanza a 15, entre ellos China, EEUU, Francia, Australia, Japón, Malasia, Singapur, Corea del Sur, Taiwanm Tailandia, Vietnam, Nepal, Canadá.

La dimensión de la amenaza de propagación la esbozó Wuhan, epicentro del nuevo virus aparecido en diciembre: unos 5 millones de habitantes se habían desplazado para pasar las fiestas del Año Nuevo el sábado.

El cierre a cal y canto de esta ciudad desde el jueves le daba un aire fantasmagórico. La mayoría de los comercios están cerrados y los vehículos no esenciales no pueden circular, constató un equipo de la AFP. “Cada día estoy más preocupado”, reconoció el estudiante vietnamita Do Quang Duy, de 32 años.

El primer ministro chino, Li Keqiang, llegó ayer a Wuhan, primera visita de un dirigente del régimen comunista a la ciudad desde el comienzo de la epidemia en diciembre.

En las imágenes difundidas por el gobierno, el primer ministro aparece con una bata de plástico azul y una mascarilla, examinando datos de un paciente en la cama de un hospital.

En los hospitales de Wuhan, la situación es caótica: los pacientes tienen que esperar horas antes de poder ver a un médico. Ante esta situación, se están construyendo dos hospitales de un millar de camas cada uno, que estarán listos en el tiempo récord de menos de dos semanas.

“La capacidad de propagación del virus se reforzó”, indicaron funcionarios sanitarios chinos, aunque dijeron que este nuevo coronavirus “no es tan potente” como el virus del SRAS (Síndrome Respiratorio Agudo Severo), origen de una mortal epidemia entre 2002 y 2003, que dejó cerca de 750 muertos.

Dirigentes chinos de Hubei son blanco de críticas en las redes sociales, donde son tachados de incompetentes por su gestión de la epidemia.

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, era esperado en Beijing.

Su organización, que renunció por el momento a declarar “emergencia internacional”, revisó a “alta” la amenaza de la epidemia a nivel mundial.

Investigadores de Hong Kong estimaron que el número de casos podría superar ya los 40.000 y que el número de contagios podría duplicarse cada seis días, por lo que consideraron que los gobiernos deben tomar medidas “draconianas” para limitar los desplazamientos de la población y detener la epidemia.

Las autoridades sanitarias estadounidenses informaron que secuenciaron los genomas de dos de los primeros casos en EEUU del coronavirus, denominado 2019-nCoV, y confirmaron que el virus era el mismo que el detectado en China.



Desarrollo de vacuna demorará un año

Un responsable de la farmacéutica Johnson & Johnson (J&J) se mostró “bastante confiado” en que la compañía pueda desarrollar a más tardar en un año una vacuna contra el coronavirus.

“Tenemos a decenas de científicos trabajando en esto, por lo que estoy bastante confiado en que podamos lograr algo que funcione y que permanezca activo a largo plazo”, dijo el jefe del equipo científico de J&J, Paus Stoffels, al canal CNBC.

Stoffels confirmó que la empresa comenzó hace dos semanas a trabajar en una vacuna que pude estar lista en un año en el mercado. Explicó que el trabajo contra el virus empezó de cero, pero que gracias a los avances tecnológicos el proceso de desarrollo de la vacuna se puede reducir entre dos y tres meses.

China anunció el domingo que ha empezado a desarrollar una vacuna con la que prevé combatir y derrotar al nuevo coronavirus. (EFE)

Ecuador tendrá en tres días análisis de caso sospechoso

En los próximos tres días las autoridades ecuatorianas tendrán los resultados sobre un caso sospechoso de coronavirus en el país, el de un ciudadano chino de 49 años, que llegó el martes a Ecuador y se encuentra hospitalizado con síntomas.

Así lo reveló el director Nacional de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública, Alfredo Olmedo, en una rueda de prensa en Quito, en la que precisó que para tal fin ya han sido enviadas muestras al CDC (Centro para el Control de Enfermedades, por sus siglas en inglés) en Atlanta (EEUU).

“Vigilancia (Epidemiológica) habían mencionado 72 horas desde que llega la muestra al CDC de Atlanta”, indicó el responsable antes de señalar que las autoridades han realizado “todas las acciones que se hacen normalmente para este tipo de paciente con la urgencia necesaria” y que “las muestras ya fueron enviadas”.

El Gobierno de Perú anunció este lunes el probable ingreso a su territorio del coronavirus, al haber detectado cuatro probables casos que están en observación, entre ellos tres ciudadanos chinos procedentes de la ciudad de Wuhan (China), origen de esta epidemia.

El número de personas que están bajo vigilancia en Estados Unidos por posibles casos de coronavirus aumentó a 110, mientras se mantiene en cinco los pacientes que se ha confirmado portan el virus en el país, informaron este lunes los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC). Otros países mantienen la alerta y refuerzan control. (EFE)

Fuente:paginasiete.bo