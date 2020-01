El avión de Manfred Reyes Villa aterrizó al promediar las 12:41 y más de un centenar de personas empezaron a corear su nombre. El exalcalde y exprefecto de Cochabamba llegó luego de vivir 10 años en el exterior. Ahora debe enfrentar 15 procesos penales. La Gobernación pide su aprehensión.

Hace 10 años, Manfred tuvo que dejar Bolivia luego de las elecciones presidenciales de 2009. Hoy, con 64 años de edad, retorna como si el tiempo no hubiera pasado.

Una vez que salió por las puertas de desembarque, una marea humana se abalanzó sobre él. La gente se empujaba sólo para darle la mano, un abrazo o un beso. Manfred se emocionó y salió hasta el parqueo del aeropuerto Jorge Wilstermann arrastrado por la gente.

Una camioneta, con una tarima improvisada, lo esperaba para que se dirija a los presentes. Inició su alocución con un saludo a los representantes de diferentes regiones que se encontraban en el lugar.

Se refirió a la lucha de las “pititas” como el motivo por el cual él pudo volver. “Esto es gracias a todos ustedes”, dijo y la gente comenzó a gritar emocionada.

Manfred recibió una manilla de “pitita” con los colores de la bandera. “Es el símbolo de nuestra lucha”, señalaron los ciudadanos que le dieron el presente.

La exautoridad se volvió a referir a sus procesos como políticos. Y anunció una defensa de todos ellos. Con la bandera tricolor en la mano, finalmente dijo: “Vamos a trabajar de forma unida. Fueron 10 años que no le deseo a nadie”. Manfred tuvo que cortarse para tomar agua por la emoción.

Abandonó el aeropuerto escoltado por la Resistencia. Subió a un vehículo acompañado de su esposa Patricia Avilés. Se dirigió al Cementerio General, donde están enterradas su madre, Rosario Bacigalupi, y sus dos hijas, Susana y Carla.

“No tuve la oportunidad de despedirme de mi madre y eso duele”, dijo Reyes Villa, quien dejó flores a las tumbas en un entorno más íntimo.

Procesos

Manfred vuelve al país con 15 procesos en la espalda. La Gobernación de Cochabamba pedirá su detención por todos ellos y trabajará para que se puedan continuar, dijo el director de Asuntos Jurídicos del ente departamental, Evert Quispe.

“En total, son siete con sentencia. Algunos están en apelación. Una tiene un auto supremo (…) Uno de ellos llegó al Tribunal Constitucional (…) Actualmente existe una orden de aprehensión por no haberse presentado a uno de los casos”, informó Quispe.

Por su parte, el abogado de Manfred, Nelson Molina, señaló que los procesos “no tienen ningún sustento político”. No obstante, su defensa ya presentó memoriales a todos los tribunales que corresponda para dejar sin efecto cualquier mandamiento de aprehensión y aseguró que él se va a presentar a todo lo que la justicia le demande.

“A la fecha no existe un solo proceso penal con sentencia ejecutoriada. Caso contrario, hubiera sido detenido en Santa Cruz al momento de llegar”, manifestó Molina.

La única sentencia ejecutoriada hasta este momento habría sido por el caso de diseño alternativo tramo El Sillar. Se presentó una acción constitucional que salió a favor de Manfred, por lo que también quedó sin efecto.

Sin embargo, según la Gobernación, aún están las sentencias de los casos: construcción ruta Vinto-Sacambaya, adquisición de vehículos de lujo, pavimento ruta Lacma- Santiváñez y enriquecimiento ilícito.

Manfred aseguró que se defenderá de todos ellos con la esperanza de una justicia libre.

Cientos de personas recibieron a Manfred con verduras, guirnaldas, chicha, rosquete y otros productos cochalas.

FRASES DE MANFRED

«Sólo la fuerza del pueblo boliviano me trajo de regreso. Me recibieron como a un familiar y así me siento yo. Eso es por todas las obras hemos hecho, como este cementerio. Gracias por recibirme de esa manera».

«El que nada tiene, nada teme. Estoy con mi pueblo, porque ahora sé que va a haber democracia. Ahora sé que la justicia no va a ser manipulada por el Gobierno en contra de quienes piensan diferente».

«Agradezco a toda esa juventud que ha luchado. Los veía niños y ahora son jóvenes. Gracias a ellos estoy de vuelta. Yo ya no soy el Bombón, soy el Misk’i Bola».