Página Siete Digital / La Paz

El máximo ejecutivo de Federación de Sindicatos de Ramas Médicas en Salud Pública (Fesirmes) de Santa Cruz, Herman Jiménez, anunció que este martes varios dirigentes se reunirán con el Gobierno en La Paz para abordar la problemática de hacinamiento que existe en los hospitales y pedirá que se declare alerta roja sanitaria en ese departamento.

“Vamos a tener una reunión con el Ministerio de Salud a las 10:00 posteriormente tenemos una reunión con la presidenta Jeanine Añez. El tema que vamos a abordar concierne al colapso y al hacinamiento que hay en el departamento por la contingencia del dengue y demás (enfermedades) ( ). Vamos a pedir que las autoridades departamentales y nacionales que den alerta roja sanitaria para el departamento de Santa Cruz”, indicó Jiménez a Unitel.

El sector salud ha dado un plazo de tres días a las autoridades departamentales y nacionales para que solucione el problema de recursos humanos y los insumos, necesarios para dar atención a los pacientes, caso contrario harán una acción de cumplimiento con las juntas vecinales y los pacientes.

“Esto sí que es alarmante, o podemos tener a la población en los suelos en los hospitales ( ). No entendemos por qué las autoridades no tuvieron sus previsiones, cada año tenemos la epidemia del dengue con un SUS (Sistema Único de Salud) que no estaba sostenible y nos incrementó los pacientes a todo el sector de salud, por lo tanto hemos visto un colapso total”, acotó Jiménez.

Este martes, médicos, trabajadores y padres de familia del Hospital de Niños de Santa Cruz marcharon exigiendo ítems para cubrir la alta demanda de pacientes por diferentes patologías, entre las que se suma la enfermedad de dengue, informó El Deber.

