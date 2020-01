Este lunes sumaron las críticas contra Jeanine Añez por haber anunciado su candidatura presidencial, con voces que incluso pidieron a la mandataria renunciar a la Presidencia del Estado o a su postulación.

Mientras tanto, Demócratas y el alcalde Luis Revilla dieron su apoyo a la Jefa de Estado, con argumentos de que tiene el derecho de candidatear y que es el momento de la mujer en la política nacional.

El fin de semana, políticos como Carlos Mesa, Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina ya expresaron su rechazo y crítica a la candidatura de Añez. Este lunes se sumó el Comité Nacional de la Democracia (Conade) que fue una de las entidades que encabezó el movimiento que derivó en la renuncia de Evo Morales en 2019.

Waldo Albarracín del Conade recordó que Añez tiene el mandato de realizar elecciones de manera transparente y equidistante, pero con su candidatura se sale de ese esquema. El Comité, en ese entendido, pidió que la mandataria desista de su candidatura.

Las críticas también llegaron desde el exterior. El periodista argentino Andrés Oppenheimer, referente de la línea antipopulista en el continente, expresó que era una vergüenza la decisión de Añez y que había traicionado a su mandato.

Oppenheimer advirtió que si Añez continúa como presidenta y candidata, será vista como una “política hambrienta de poder”.

De parte del MAS, el presidente de Diputados, Sergio Choque, señaló que con Añez existe un entorno “palaciego” que con elogios le impide ver la realidad y la induce al error.

Choque señaló que Añez de ser candidata debe renunciar a la Presidencia, porque no fue elegida para ese cargo, sino solamente está llevando adelante una transición.

Una posición similar expresó la diputada del MAS, Sonia Brito, quien indicó que sería irracional que Añez se mantenga como presidenta y candidata, proque sería “juez y parte”.

Defienden a Añez

Para el líder de Soberanía y Libertad (Sol.bo), Luis Revilla, la candidatura de la Presidenta Jeanine Añez provoca “miedo” en sus opositores por los ataques que ha sufrido tras el anuncio de su postulación.

“Lo que ocurre es que están preocupados porque saben que efectivamente la candidatura de la Presidenta puede significar esta posibilidad, de generar un frente único muy fuerte en el conjunto del país que aglutine a oriente y occidente. Si no fuera miedo lo que en realidad tienen a la candidatura de la Presidenta, creo que estarían simplemente preparando sus programas de gobierno en lugar de atacarla a ella”, afirmó Revilla.

Señaló que “no hay ninguna razón” para que la Presidenta retroceda en su decisión de postular.

Por su parte, el líder de Demócratas, Rubén Costas, anunció que el partido acompañará la decisión de Añez y que es momento de que la mujer tome el situal que le corresponde.

“Es bueno también para que tomemos conciencia todos los bolivianos de lo que estamos todavía están rezagados en este tema de género”, señaló.

El senador Óscar Ortiz de Demócratas explicó que Añez llegó a gobernar de forma constitucional y que, con su candidatura, está actuando dentro de las leyes.

Reconoció que no era idea inicial de Añez el postularse, sino que se llegó a determinación porque otros actores políticos no lograron un acuerdo de unidad, no tampoco tienen un nivel de apoyo como la mandataria.

Dijo que quienes critican a Añez se sienten amenazados.