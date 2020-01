A pesar de las críticas y pedidos en contra, Jeanine Añez ratificó este martes que será presidenta y candidata al mismo tiempo. Además, aseveró que olvidará las ofensas que recibió para encaminar una alianza de cara a las elecciones.

“Olvidaré todas las ofensas y nuevamente les extiendo mi mano para intentar, hasta el último día, construir una gran alianza democrática y ganadora”, manifestó Añez el acto de posesión de ministros.

La respuesta de la mandataria se da después de una serie de críticas contra su decisión, de parte de varios políticos entre los que se cuentan a Jorge Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina y Carlos Mesa. Incluso el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) le pidió que desista de su postulación.

Entre las críticas, le reprocharon a Añez que antes había dicho que no sería candidata, porque lo consideraba deshonesto.

Añez confesó que le dolieron las críticas que tocaron su condición de mujer o la acusaban de haber faltado a su palabra, sin embargo, señaló que ha salido fortalecida.

“Me fortalecen algunas de las críticas que vienen de políticos que sienten que mi presencia les está dañando sus propias proyecciones personales y reaccionaron con odio y enojo. No me afectan porque mi batalla no es contra ellos, mi corazón no tiene espacio para el odio ni para el resentimiento, sólo deseo construir la paz y la reconciliación en nuestro país”, sostuvo.

Respecto a su candidatura, dijo que en la Constitución no existe ninguna prohibición para postularse ejerciendo al mismo tiempo la Presidencia.

“Así que voy a ser candidata y ejercer la Presidencia al mismo tiempo sin cometer ningún acto inconstitucional”, manifestó a tiempo de recordar que tomó esa decisión al observar la dispersión del voto que estaba generando.

Aseguró que su candidatura estará completamente separada del uso de los bienes del Estado. Ella aseveró que, además, hará campaña en horarios que no son de trabajo y durante los fines de semana.

Dijo que ha dejado claramente establecido que ningún funcionario del Estado podrá usar los bienes de los bolivianos en favor de su candidatura y que la contravención a esta disposición será drásticamente sancionada.

En ese marco, Añez informó que ha ordenado destituir al funcionario que hizo circular un calendario institucional con su imagen, cuando ella había prohibido eso por Decreto.

“No estoy jugando cuando hablo de transparencia”, agregó.