Visiblemente dolida, la presidenta Jeanine Añez prometió ayer un decreto supremo para no mezclar la campaña electoral con la gestión. La autoridad indicó que ante la inminente dispersión del voto, decidió postularse.

“He dejado claramente establecido que ningún funcionario del Estado podrá usar los bienes de los bolivianos en favor de mi candidatura. La contravención a esta disposición será drásticamente sancionada. Y para ello estoy en la revisión de un decreto supremo que establezca un listado de las acciones que expresamente estarán prohibidas en el proceso electoral”, afirmó Añez en Palacio de Gobierno.

La autoridad expresó aquello en el acto de posesión de su Gabinete, actividad en la que ratificó a 17 ministros y reemplazó a tres.



Indicó que escuchó críticas sobre el manejo de los bienes del Estado para favorecer su candidatura. “Venimos de un proceso de 14 años en los cuales el dictador no solamente usaba todos los bienes del Estado para favorecer su candidatura sino que obligaba a sus funcionarios a vestirse de masistas y participar en sus concentraciones”, dijo.

En ese marco, reconoció que esa susceptibilidad está fundada en temores del pasado. “Por esa razón, he dispuesto claramente que mi candidatura estará completamente separada del uso de los bienes del Estado”, aseguró la Presidenta. Añadió que hará campaña en horarios que no son de trabajo y durante los fines de semana.

Añez hizo referencia al calendario de la ABC que lleva su imagen, que circuló en redes pese a que -subrayó- prohibió el uso de su imagen para ello. “He ordenado la destitución inmediata de dicho funcionario, que hizo circular ese calendario”, afirmó.

La Presidenta comentó que escuchó “otras críticas” que tocan a su condición de mujer o referidas a haber faltado a su palabra. “Esas críticas me dolieron”, reconoció, antes de prometer: “Yo no les voy a defraudar”.

“Algunas de las críticas que vienen de políticos que sienten que mi presencia les está dañando sus propias proyecciones personales, y reaccionan con odio y enojo, no me afectan, porque mi batalla no es contra ellos”, dijo.

La autoridad indicó que olvidará las ofensas. En ese contexto, Añez extendió su mano “para intentar, hasta el último día, construir una gran alianza democrática y ganadora”.

“Mi batalla y mi energía está dirigida a que nunca más los bolivianos tengamos que vivir bajo el totalitarismo disfrazado de democracia y de mentiras como hemos vivido estos últimos 14 años. En estas elecciones, los bolivianos tenemos que elegir entre democracia o totalitarismo”, aseguró la mandataria.



Añez manifestó que hizo todos los esfuerzos para unir a los actores políticos en una alianza y que la respuesta que obtuvo fue la dispersión. “Por eso decidí salir como candidata”, justificó.

Añez expresó que no hay prohibición alguna para postularse a la Presidencia y ejercerla al mismo tiempo. Prometió que será candidata “sin cometer ningún acto inconstitucional”.

El Gabinete “tiene un doble desafío”



La canciller Karen Longaric afirmó ayer que el Gabinete de la presidenta Jeanine Añez tiene “un doble desafío”.

“Sabemos que la gobernanza del país requiere una atención particular y prioritaria, que tenga como fundamental beneficiario al pueblo boliviano. Como usted señora Presidenta lo ha señalado, el Gabinete ministerial tiene un doble desafío”, aseguró.

Por una parte, Longaric manifestó que se debe “garantizar la transición constitucional, implementando elecciones libres,

transparentes y equitativas”, y al mismo tiempo se debe “asumir la obligación de administrar los recursos públicos con imparcialidad y eficiencia, garantizando condiciones igualitarias de participación en las elecciones, en estricto cumplimiento a lo establecido en la Constitución”.

En ese marco, Longaric aseguró: “El pueblo boliviano debe tener la certeza de que no reeditaremos el arbitrario manejo de los bienes públicos, que caracterizaron al régimen del MAS y favorecieron abiertamente la ilegal repostulación de Evo Morales”.



