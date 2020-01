Seis partidos comprende el menú de la tercera jornada del campeonato Clausura de la División Profesional que arranca este miércoles. En el choque que abre el rol de encuentros, el líder, Bolívar, visita a Royal Pari en la capital oriental; The Strongest recibe a Real Potosí con la obligación de ganar tras el traspié en el debut, mientras que el cotejo Real Santa Cruz-San José fue diferido para febrero.

El lance que San José debía afrontar contra Real Santa Cruz, el jueves, fue postergado para el miércoles 5 de febrero debido a que el “santo” tiene en agenda la Copa Libertadores para esta semana.

En lo alto de la tabla de posiciones manda Bolívar con seis puntos en dos presentaciones, le sigue Blooming y Real Santa Cruz con cuatro; más abajo están Aurora, Guabirá, Always, Oriente, Wilstermann, Royal Pari, Nacional y Palmaflor con tres; The Strongest, San José y Real Potosí no sumaron hasta ahora.

El celeste cruceño tiene la oportunidad de tomar el liderazgo si vence al “millonario” paceño y la Academia cae en su difícil parada en Santa Cruz.

Entretanto The Strongest se ve en la necesidad de ganar para obtener sus primeras unidades y sacarse la espina de no haber podido derrotar en su estreno al recién ascendido Real.

Un duelo que promete es el que sostendrán Aurora y Wilstermann, el jueves, en una nueva edición del clásico valluno, será en el Félix Capriles de Cochabamba.

