El recientemente posesionado como ministro de Educación Víctor Hugo Cárdenas desató antes una serie de polémicas por su posición en temas sensibles para la sociedad como el aborto y la legalización del cannabis.

Tiene 68 años y planteó durante la campaña electoral en vista a las anuladas elecciones del 20 de octubre el derecho de las mujeres a portar armas para defensa propia, pero lo que causó polémica fue el detalle de que no se la entregaría a «cualquier loca».

«Autoricemos (el uso de armas) a las mujeres, mayores de edad, no es a cualquier mujer, que tenga las facultades mentales normales, no que sea cualquier loca que discute ahí con otra señora y después ¡bam! ¡bam! le va a meter bala, no, no; tiene que tener las facultades mentales normales; y además, previa capacitación en el uso de armas”, propuso durante un encuentro con militantes en 2019.

Otra controvertida postura fue frente a la interrupción del embarazo en niñas que hubieran sido víctimas de violación. Cárdenas rechazó esa vía con el argumento de que una menor, a partir de los 12 años, es apta para concebir un bebé.

«Incluso en ese caso (de violación) hay que tomar en cuenta si se justifica la interrupción (del embarazo), es decir, el asesinato, incluso en ese caso no se justificaría. Es condenable la violación, deben sancionar a los responsables, por cierto, pero no tiene por qué pagar el resultado de ese acto (de violación), es decir, la nueva criatura», dijo durante una entrevista en el programa No Mentirás de la red PAT.

También rechazó la que llamó la imposición de la ideología de género y se sumó al movimiento conservador #ConMisHijosNoTeMetas. «Esta noche he compartido, en las calles de La Paz, la lucha por el valor de la familia en la educación de los hijos, contra el adoctrinamiento que usa el sistema educativo. #ConMisHijosNoTeMentas», posteó en Twitter luego de una movilización de la que participó.

Su planteamiento de industrialización del cannabis no pasó desapercibido. «Es una parte de la marihuana, que nada tiene que ver con la parte alucinógena».

Cárdenas fue Vicepresidente en el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (93-97). Fue candidato a la Presidencia por Unidad Cívica Solidaridad (UCS) en las anuladas elecciones del 20 de octubre.

(28/01/2020)

Fuente:la-razon.com