EFE y AFP / Asunción

El Guaraní se aseguró ayer en la segunda fase de la Copa Libertadores del 2020 al golear por 4-0 al San José de Oruro boliviano en el partido de vuelta de la fase inicial del torneo internacional.

El conjunto paraguayo se impuso con holgura, fue muy superior de principio a fin y marcó los goles a través de Édgar Benítez, Nicolás Maná, Fernando Fernández y Rodney Redes. Guaraní salió al campo dispuesto a mantener la superioridad con la que llegaba a este encuentro, con un gol a su favor del partido de ida.

‘El Pájaro’ Benítez lideró el partido desde los primeros minutos con una búsqueda constante de la pelota desde una posición más alta de la que está acostumbrado a jugar el lateral izquierdo de los aurinegros.

Él mismo inauguró el marcador en el minuto 17 con remate de cabeza que fue directo a la portería, después de los intentos fallidos de José Florentín y de Fernández.

Guaraní mantuvo la posesión del balón durante el primer tiempo y eso le facilitó volver a buscar la portería de San José, con un segundo gol, esta vez firmado por Maná en el minuto 25. Los de Oruro fueron incapaces de acercarse al marcador durante el segundo tiempo, con un Guaraní decidido a seguir ampliando la distancia.

La asistencia de Raúl Bobadilla facilitó a Fernández el tercer gol del partido en el minuto 78, aunque no fue el único en la segunda parte del encuentro, ya que el cuarto y definitivo lo marcó Redes en el minuto 84.

Guaraní se medirá en la segunda fase de la competición al brasileño Corinthians.

Assad, DT de San José, dijo lamentar la eliminación de su equipo y atribuyó el fracaso a la escasa preparación para enfrentar la competencia. Guaraní «es práctico, efectivo. Juega bien. Es duro y fuerte». «La realidad nuestra es distinta. No pudimos encontrar refuerzos (para el torneo). Se nos fue medio plantel titular. No vino nadie. No tenemos a nadie. Estamos peor que el año pasado”.

Fuente:paginasiete.bo