Luis Escóbar / La Paz

Evo Morales otorgó un poder a su abogado y a su exjefa de gabinete para que hagan trámites en distintas entidades con miras a ser candidato a senador o diputado en las elecciones del 3 de mayo. El tema abrió una polémica.

En el documento se lee que Morales “otorga el poder especial y suficiente” en favor del abogado y exministro Wilfredo Chávez y de Patricia Hermosa Gutiérrez, su exjefa de gabinete.

El motivo es para que hagan trámites ante el TSE, el Servicio de Registro Cívico (Serecí), el Servicio de Identificación Personal (Segip) y el Registro Judicial de Antecedentes Penales (Rejap) y otras entidades de cara a la “presentación de requisitos de postulación en calidad de candidato a senador o diputado del Estado Plurinacional en las elecciones 2020”.

El poder -difundido por Contacto Bolivia- fue extendido en el viceconsulado de Bolivia en La Matanza, Argentina, el 27 de enero pasado.

El encargado de Negocios a.i. de Bolivia en Argentina, Julio Alvarado, confirmó a Página Siete la autenticidad del documento. “Sí, es verídico”, aseguró de forma escueta. Chávez, abogado de Morales, se limitó a decir: “No voy a comentar nada”.

El MAS de Cochabamba emitió un comunicado anoche en el que indica que las bases quieren a Morales como candidato a legislador, y que él “aceptó el pedido” de firmar un poder ante la posibilidad de ser designado candidato al Legislativo.



El constitucionalista Carlos Börth aseguró que el poder generará una seria “polémica” que deberá ser resuelta por el TSE.

“La Constitución pone como requisito que deben residir los últimos dos años en la circunscripción que están postulando para cualquier cargo de presidente, vicepresidente, senador, diputado y su incumplimiento es causal de inhabilitación”, manifestó.

Tal afirmación la hace considerando que Morales dimitió el 10 de noviembre y un día después salió país y ya van más de dos meses que no está en suelo nacional. Ese es el mismo caso de Luis Arce, candidato a la presidencia del MAS, quien salió del país en diciembre y retornó el martes. “Con seguridad van a plantear una demanda de inhabilitación y es una prueba de fuego para el TSE”, aseguró.

El constitucionalista José Antonio Rivera explicó: “Hay que tener en claro que una persona obtiene un refugio cuando considera que dentro del Estado de origen es víctima de una persecución ilegal por razones raciales, religiosas o por razones políticas que ponga en grave riesgo su libertad, su integridad física, incluso su propia vida. Ahora, cuando se confiere el refugio, conforme a las normas internacionales, está limitado de hacer actividad política en el lugar en que le confieren refugio, en este caso Argentina, pero de ninguna manera pierde sus derechos políticos en el lugar de origen”.



En las subnacionales de 2015, el TSE inhabilitó a Rebeca Delgado, quien buscaba ser alcaldesa de Cochabamba, porque los dos años antes de esos comicios no radicó en esa urbe. “Eso fue abusivo y arbitrario, pero deja un antecedente. Estando ella en Bolivia la inhabilitaron. En este caso (Morales) no está en Bolivia”, agregó Börth.

El analista político Carlos Cordero dijo que es inédito que un candidato dé un poder a un abogado para hacer trámites de cara a una postulación legislativa. Cordero aseguró que el poder es una señal de que Morales no es capaz de reinventarse. “No sabe hacer otra cosa que buscar el poder. Quiere volver de cualquier forma, aunque sea de diputado”, sostuvo el experto.

El senador por el MAS Efraín Chambi dijo: “Nuestro hermano presidente estaría habilitado, tendría todas las prerrogativas para ser candidato. Sin embargo, viendo la coyuntura no sé si le dejará el oficialismo”.

La diputada del MAS Sonia Brito consideró que “todos los militantes del MAS tienen la misma oportunidad para participar como candidatos”.



Ven que Morales está desesperado y tiene adicción al poder

Página Siete / La Paz

Políticos y activistas contrarios al Movimiento Al Socialismo (MAS) criticaron a Evo Morales por el poder que otorgó a dos abogados para que hagan trámites de cara a una postulación al Legislativo. Hay quienes consideran que está desesperado y tiene adicción al poder.

“Si bien al señor Evo Morales no le podemos pedir que renuncie a sus derechos, él tiene la obligación de contribuir al proceso de reconstrucción democrática y a la pacificación del país, porque es uno de los principales responsables”, afirmó Waldo Albarracín, integrante de Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade).

El dirigente dijo que el problema está en que si bien en Bolivia se requiere una sentencia condenatoria, Morales “está en condición de refugiado y en ese sentido él optó por una decisión que es la de refugiado y que la primera condición para esa función es la de no hacer política. Él mismo se cerró las condiciones para la participación en Bolivia”

Tomasa Yarhui, líder indígena tuiteó: “¿Hasta cuando el dictador Evo Morales le seguirá faltando el respeto a los bolivianos? Su adicción al poder es incontrolable y oscura, no bajemos los brazos ante semejante amenaza para nuestra democracia”.

José Carlos Gutiérrez, diputado de Demócratas, aseguró que Bolivia “no merece semejante canallada”.

Su colega Shirley Franco sostuvo que Morales “está desesperado” por ser un actor político en los comicios de 2020.

“Nosotros lo alentamos a que puedan y tengan la posibilidad a inscribirlo a diputado o a senador, justamente esos son los elementos que refleja este poder. En el expresidente Evo Morales hay una persona antidemocrática, una persona violenta, que genera confrontación”.

El senador del MAS Omar Aguilar manifestó: “Si hay alguna voluntad de los sectores sociales, principalmente de Cochabamba, bueno, ellos inscribirán el nombre de Evo Morales… En este momento no hay las condiciones, además que no sería lo más prudente para no generar alguna convulsión social”.

Fuente:paginasiete.bo