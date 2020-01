Página Siete Digital / La Paz

El representante del Sindicato de Ramas Médicas Afines (Sirmes) de La Paz, Fernando Romero, advirtió que los galenos retomarán las medidas de presión en el caso que el Ministerio de Salud incumpla con la entrega de insumos médicos e ítems para el sector.

«Si no llega el viernes lo que estamos pidiendo, no quedará otra que ir a la calle, y a la presidenta (Jeanine) Añez decirle: Separen la política a un lado y dedíquense a trabajar. Porque si un ministerio no funciona tan bien tiene que ver con la autoridad que comanda a un país que no está funcionando», aseveró Romero en entrevista con Unitel.

El galeno indicó además que un 70% de la población acude a los hospitales públicos en busca de atención por el Seguro Universal de Salud (SUS), que tienen una capacidad para tener a un máximo de 30% de las personas, por lo que consideró que existe una «desproporción».

El representante del Sirmes informó además que junto a las autoridades del Servicio Departamental de Salud (Sedes), la Gobernación, la Alcaldía y la cartera de Salud fueron a un Consejo para la dotación de insumos y el pago de una deuda que tiene el Estado con el sector salud, de más de Bs 20 millones desde 2018.

Romero mencionó además que el Gobierno actual continúa «priorizando la política» en lugar de hacer gestión. «Todo da a entender que el equipo que está ahí está priorizando la política, su campaña y descuidando su gestión de Estado como tal», lamento.

