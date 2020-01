Conductores del transporte pesado que bloqueaban esta mañana las puertas de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) acordaron un cuarto intermedio hasta las 15:00 para que se den respuesta a sus demandas.

Después de una reunión con la ABC, el ejecutivo del transporte pesado de Cochabamba, José Crespo, indicó que esperarán hasta horas de la tarde para que se dé finalmente una respuesta a sus pedidos, aunque mantienen el bloqueo a puertas de la ABC.

Los transportistas demandan, por una parte, la finalización del tramo carretero Epizana – Valle Hermoso, parte de la cerreta antigua que conecta a Cochabamba y Santa Cruz.

“Este proyecto Epizana – Comarapa no tiene que parar porque la única carretera que tenemos los cochabambinos es Epizana – Valle hermoso. Como estamos amenzados por el sector del trópico, no queremos vivir sobre espinas, sino andar por donde tenemos que andar. No importa que sea barro, pura piedra, pero sabemos andar”, señaló Crespo.

Este tramo, aunque no está paralizado, habría recibido una nueva ampliación para ser finalizado. Según Crespo, solo faltarían ocho kilómetros, por lo que una posible paralización estaría completamente injustificada.

Una segunda demanda es por los sueldos que la empresa Dell’Acqua, encargada de la construcción del tramo Epizana – Valle Hermoso, les adeuda desde el mes de septiembre por servicios de transporte.

“Nosotros consideramos que la empresa tiene los recursos suficientes, pagados, con inclusive algún anticipo en el último mes. No deberíamos tener la situación que se está llevando a cabo hoy día. Sin embargo, queremos escuchar su posición, hemos llamado a una reunión a las dos de la tarde para que nos expliquen cuál es la solución que van a plantear ellos”, dijo Mauricio Moreno, gerente regional de la ABC.

Moreno además aclaró que los transportistas movilizados no son contratados directamente por la ABC, por lo que su sueldo es responsabilidad de la empresa contratista Dell’Acqua.

El transporte pesado espera una solución a partir de la reunión que se llevará a cabo entre la empresa contratista y la ABC. De no darse hasta las tres de la tarde, la medida de presión se mantendrá de manera indefinida.

Fuente:lostiempos.com