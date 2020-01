Página Siete / La Paz

The Strongest jugará la Copa Libertadores, en su segunda ronda, sin su Comandante Raúl Castro por un desgarro en el bíceps femoral del muslo derecho. El paceño, quien estará fuera de las canchas por aproximadamente 15 días, no podrá ser tomado en cuenta en los partidos que The Strongest debe jugar ante Atlético Tucumán, el 5 y 12 de febrero.

Castro no estará para el encuentro de ida a jugarse el miércoles, desde las 20:30, en el Hernando Siles, ni tampoco en la vuelta a disputarse el 12 de febrero en Argentina.

El mediocampista explicó que sintió “un tirón” a los 66 minutos del partido del miércoles anterior, que el Tigre venció por 3-2 a Real Potosí, en el Siles.

“El jugador Raúl Castro presenta lesión muscular compatible con desgarro muscular grado 1 en el bíceps femoral del muslo derecho, realizando todos los exámenes correspondientes su recuperación es de aproximadamente 15 días”, dice el comunicado del médico del club atigrado, Waldo Delgado.

En tanto, sobre el resultado de ayer, el directivo Ricardo Llanos eligió no hablar del rendimiento de su equipo. “El grupo ahora se concentra en lo que viene y lo que viene es Always Ready, con el que jugaremos el día sábado”, dijo.

Fuente:paginasiete.bo