La presidenta y candidata Jeanine Añez presentó este viernes al empresario y líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina como postulante a Vicepresidente por la alianza Juntos.

“La patria nos llama a trabajar juntos por esa reconciliación, por esa paz que con tanta firmeza hemos construido, pero también poner todo nuestro esfuerzo para mejorar la calidad de vida de los bolivianos y que nuestro país sea un lugar de oportunidades y progreso. Es por eso que decidí pedirle a Samuel Doria Medina que me acompañe como vicepresidente de nuestra nación”, manifestó Añez en un acto realizado en un hotel de La Paz.

Samuel, a su turno, aceptó la candidatura y sostuvo que Añez, “con su valor y carisma”, expresa la rebelión del pueblo boliviano en contra del fraude y del autoritarismo.

Añez destacó el éxito empresarial de Samuel. Dijo que la economía estará en manos del líder de UN, puesto que -según palabras- sabe lo que se debe corregir y qué se tiene que mejorar en ese ámbito en el país.

“Uno no puede saberlo todo, uno no puede ser experto en todo el manejo de una nación, pero en el tema económico, queridos bolivianos, queridas bolivianas, estaremos tranquilos porque si yo no sé manejarlo, Samuel sí lo sabe”, expresó la mandataria, mientras los militantes presentes en el acto gritaban “Jeanine-Samuel, juntos al poder”.

Doria Medina reconoció que se molestó cuando Añez anunció su candidatura -antes expresó su preocupación porque se podrían usar recursos del Estado en campaña- sin embargo ahora consideró que las observaciones serán subsanadas con las medidas que anunció la gobernante.

Samuel aseguró que personalmente cuidará que ningún funcionario haga campaña en horarios de oficina.

Con la alianza, Juntos ya cuenta con las alcaldías de La Paz con Sol.bo y El Alto con UN, las gobernaciones de Santa Cruz y Tarija con Rubén Costas y Adrián Oliva, respectivamente, además del Gobierno nacional.

Doria Medina anunció que el sábado se presentarán en la reunión por la unidad que convocó el Comité Pro Santa Cruz, con la apertura de sumar a más integrantes a su alianza.