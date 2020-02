Luis Escobar / La Paz

La presidenta Jeanine Añez, que representa a Demócratas, presentó al empresario y líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, como su acompañante de fórmula, y destacó los conocimientos del político en materia económica.

“Samuel tiene una clara visión para corregir lo que está mal en nuestra economía y mejorar lo que está bien, lo cual es garantía de confianza y tranquilidad”, declaró anoche la Presidenta, en un acto en el que se escucharon vítores como “Jeanine, Samuel, juntos al poder”.

Añez comentó que “una persona” -sin identificarla- intentó desanimarla para que no candidatee a la Presidencia, porque le dijo que se venían días difíciles para Bolivia, puesto que “la economía no está bien”.

“De manera indirecta o sutil quiso decirme ‘tú no vas a poder resolver eso’. (…) Evidentemente uno no puede saberlo todo, no puede ser experto en todo en el manejo de una nación. Pero en el tema económico estaremos tranquilos, porque si yo no sé manejarlo, Samuel sí lo sabe”, afirmó.

Añez agregó: “Podemos dormir tranquilos, la economía de nuestro país estará en buenas manos”.

El 24 de enero, Añez sorprendió al país al anunciar su postulación. Juntos, la alianza que lidera, aglutina a Demócratas, Sol.Bo, Unir, Todos y ahora a UN.



Después de que se conociera el anuncio de postular de Añez, Doria Medina cuestionó la candidatura, pero ayer sostuvo: “Inicialmente me molestó que la Presidenta se presentara como candidata, pero confío en las medidas que ella prometió públicamente para evitar aprovecharse de los recursos del Estado y le ayudaré a cumplir esta promesa, porque primero están la unidad y la estabilidad económica”.

Anoche, el líder de UN prometió “dar todo de sí” para que Añez haga un “gran gobierno”, que impida “el retorno de los violentos”.

Doria Medina señaló que su partido “está aquí para formar parte de la alianza de cinco partidos probados en la oposición al Gobierno anterior”.



El líder de UN también destacó el liderazgo de Añez: “Ella, con su valor y su carisma, ha logrado liderar y expresar un movimiento que es mucho más grande que cualquiera de nosotros: la victoriosa rebelión del pueblo boliviano en contra del fraude y el autoritarismo”.

El 11 de noviembre de 2018, Demócratas y UN suscribieron una alianza para hacer frente a Evo Morales en los comicios del 20 de octubre de 2019. La alianza se perfilaba a reeditar Unidad Demócrata, fuerza con la que participaron en los comicios de 2014. No obstante, el 28 de noviembre de 2018, Doria Medina rompió con el partido verde y después brindó su respaldo a Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana.

Samuel, hace una semana

Tras que Jeanine Añez anunciara su postulación, Samuel Doria Medina se opuso a la candidatura.

“Para que haya democracia, debe garantizarse la libertad del voto de los ciudadanos. Por tanto, estos necesitan ser protegidos de la influencia malintencionada del poder”, escribió en el artículo “Reelección, nunca y en ninguna circunstancia”.

Ayer, tuiteó: “Inicialmente me molestó que la Presidenta se presentara como candidata, pero confío en las medidas que ella prometió públicamente para evitar aprovecharse de los recursos del Estado y le ayudaré a cumplir esta promesa”.

Fuente:paginasiete.bo