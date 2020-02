El Banco Central de Bolivia (BCB) afirmó ayer que las Reservas Internacionales Netas (RIN) “se encuentran en niveles sólidos” para atender los pagos internos y externos en moneda extranjera y ratificó que “se mantendrá estable el tipo de cambio”.

La agencia de noticias Bloomberg publicó el jueves en su sitio de internet una nota de Fitch Ratings en la que señala que Bolivia ha consumido su fondo de reservas internacionales hasta tal punto que ya no tiene suficientes dólares para defender el tipo de cambio fijo de la nación.

En noviembre, Fitch rebajó la calificación de Bolivia a B+, cuatro niveles por debajo del grado de inversión, citando la disminución de las reservas del BCB y la agitación política tras la destitución del presidente Evo Morales.

Según el BCB, “el análisis de Fitch apunta a la política del anterior gobierno de fuerte déficit fiscal, debido a la expansión de la inversión pública concentrada en importaciones, y del déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos; ambos explican la disminución de las reservas internacionales. Sin embargo, este análisis no toma en cuenta que esta política fue revertida por el actual Gobierno”, afirma.

Entre 2014 y 2019, las RIN se han desplomado y han bajado a menos de la mitad, al haber pasado de $us 15.123 millones a $us 6.468 millones. Al 17 de enero de este año, el fondo ha continuado su lento descenso y se ha situado en $us 6.448 millones, 20 millones menos que el registro del 31 de diciembre de 2019.

El BCB señala en su comunicado que la disminución de las RIN a partir de 2014 se debió principalmente al efecto negativo de precios internacionales de las materias primas y al elevado déficit fiscal. “La caída en los términos de intercambio fue la más pronunciada de la región, mientras que el déficit fiscal estuvo entre los más elevados”.

Desde el 2 de noviembre de 2011, cuando se registró la última apreciación de la moneda nacional frente al dólar, el tipo de cambio se ha mantenido en Bs 6,96 para la venta y Bs 6,86 para la compra. Esta estabilidad ha permitido profundizar la llamada bolivianización de la economía. (01/02/2020)

Fuente:la-razon.com