Una muestra de la historia de la Alasita, exposiciones temáticas de obras en miniatura, talleres, juegos para niños y demostraciones artísticas forman parte de la programación del Museo de la Miniatura y la Casa del Ekeko.

El complejo, que consta de seis instalaciones, se inauguró ayer en el playón X del Campo Ferial del Bicentenario. Además, el espacio formará parte de los recorridos turísticos por la feria, que organiza el municipio paceño.

El objetivo de la propuesta es brindar opciones recreativas y educativas a los visitantes de la feria. Así, el Museo de la Miniatura (ubicado en el cubo gigante) presenta dos exposiciones.

La primera -organizada por la Asociación de Artistas Plásticos de La Paz (ABAP)- es de pinturas, dibujos, grabados y esculturas de arte contemporáneo en formato pequeño. La segunda está inspirada en la figura del Ekeko con una serie de retratos del personaje principal de Alasita, realizados por fotógrafos individuales y colectivos reunidos por el Colectivo Fotofest.

A su vez, en el Museo del Ekeko (instalado en la casita de ladrillos) se aprecia la exposición Alasita tradicional con elementos costumbristas de la fiesta como el diosecillo de la abundancia, dioramas (maquetas) y representaciones de los sectores que participan en la feria.

Así, Ekekos en distintos formatos e illas, además de trabajos ganadores del Concurso Municipal de Miniaturas de Alasita de entre 1970 y 2015, se suman a las exhibiciones.

También está el espacio denominado El Taller del Ekeko, instalado en el ingreso, que tiene demostraciones de arte y talleres de fotografía para niños.

En la Casa del Ekeko se ofrecerán dinámicas propuestas por la Agencia Municipal para el Desarrollo Turístico La Paz Ciudad del Cielo. Allí, guías de la agencia de turismo dan detalles sobre los recorridos dirigidos a la promoción de la ciudad y la Alasita.

“Este proyecto busca aportar y reforzar el trabajo que se desarrolla en torno a los feriantes y sus conocimientos para promover, potenciar y visibilizar la Alasita, no sólo como a nivel local, sino también nacional”, apuntó el secretario municipal de Culturas, Andrés Zaratti.

En ese sentido, se busca generar un punto informativo sobre lo que implica la Alasita, su significado, elementos e historia; formativo, con demostraciones con artesanos y artistas plásticos para visibilizar el trabajo productivo y creativo; y lúdico, con actividades para niños, quienes puedan adoptar la esencia de la Alasita a través de juegos.

“Es un espacio de encuentro donde habrá exposiciones de fotografía y artes plásticas en miniatura, que se combinarán con muestras del patrimonio que albergan nuestros museos para que la gente pueda apreciarlos”, agregó Zaratti.

Un jardín es otro de los sectores disponibles para la actividad recreacional dentro del Campo Ferial del Bicentenario. Esta pequeña área luce varias plantaciones que permanecen desde la gestión anterior. El paseo cuenta con una vistosa decoración vegetal.

En el espacio se cuenta también con paneles informativos y juegos recreativos para toda la familia con el fin de incrementar la información sobre la Alasita y sus elementos rituales. Además, de jueves a domingo se tiene previsto instalar talleres y demostraciones de arte.

Paseos y recorridos

Para “permitir otra forma de mirar la Alasita”, los recorridos -que duran dos horas a pie y en bus- turísticos se iniciarán en el mirador Jacha Kollo (donde se hablará sobre la cosmovisión andina), llegarán al taller de un artesano, un café con oferta temática (gastronomía, innovación y tradición), el Monumento al Ekeko (con una ch’alla a cargo de yatiris), el playón X del Campo Ferial del Bicentenario (se explicará el significado de la Alasita y sus elementos), y tres sectores tradicionales de la feria de Alasita (Decanos, Billetitos y Amuletos, y Canchitas y Juegos).

Los paquetes pueden adquirirse en: Kusillo Tour (c. Mercado), Todo Travel (El Prado), Bolivia Auténtica (c. Sagárnaga), Geo Trek (c. Sagárnaga), Búhos Tours (c. Sagárnaga), Awana Travel (San Pedro) y Wiñaymarka (c. Sagárnaga).

Las visitas guiadas se realizarán el 31 de enero, y el 1, 7 y 8 de febrero, desde las 16:00.

Qué tiene el Museo

Horarios El playón X estará habilitado de 14:00 a 21:00 (de martes a viernes) y de 13:00 a 21:00 (sábados y domingos) hasta el domingo 16 de febrero, día del tradicional remate de Alasita.

El Monumento al Ekeko, la Casa del Ekeko y el Museo de la Miniatura, además de los sectores Decanos, Billetitos y Canchitas, son parte de los recorridos turísticos que el gobierno municipal de La Paz ofrecerá como parte del programa de Alasita 2020. Versiones anteriores Los paseos turísticos se realizan desde 2017, cuando se hicieron seis recorridos con 110 visitantes. El año pasado participaron 243 personas.

