Más de 60 fraternidades participan cada año en el Corso de Corsos, la novedad es que este año la ruta será por la avenida Beijing. Existe un grupo que rechaza la decisión por la pendiente de la vía y la falta de consenso, pero otras 50 ya solicitaron participar.

“Nosotros pedimos su abrogación. No hubo consenso y no están considerando que la avenida está en declive”, dijo el representante del grupo disidente, Miguel Sevilla. Estas fraternidades anunciaron que, en caso de no reconsiderarse la ruta, realizarán su recorrido por El Prado.

Sevilla explicó que, en algunas fraternidades como la diablada o caporales, “las mujeres utilizan tacos y la preocupación es que bailen en la pendiente”. Además, lamentó que se opte por un recorrido que “queda lejos para muchos”.

El alcalde suplente, Iván Tellería, señaló que se reunirá con las fraternidades para llegar a un acuerdo, pero se consideró un pedido de la población.

En la ley 605/2020 de la nueva ruta se remiten actas de consenso con los vecinos del sector y comerciantes. No menciona a los fraternos.

El concejal Edwin Jiménez explicó que “no era una necesidad, pero sí debía ser socializada”.

La secretaria de Cultura, Cinthia Rodríguez, dijo que se socializó la ley, pero “no con todas las fraternidades”, porque no existe una asociación. “Se hizo la ley pensando en el bien mayor que es la población”, expresó.

Acotó que hasta el viernes recibieron 50 solicitudes de fraternidades que participarán este año.

El primer convite es el 8 de febrero y será en la nueva ruta. La Dirección de Medio Ambiente prepara un informe para espacios de graderías y sillas cuidando los árboles.

Fuente:lostiempos.com