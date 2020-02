El Ministerio Público emprendió gestiones ante Malasia, país ubicado en el Asía-Pacífico, para interceder en el caso de una joven boliviana que fue detenida en ese país por tráfico de sustancias controladas, pero que al mismo tiempo fue víctima de trata de personas.

El Director de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Sexual y en Razón de Género, Roberto Almendras, informó el caso de la boliviana Magaly S.M.C., se realizó un Requerimiento de Cooperación Jurídica Internacional, remitido a las autoridades de Malasia, vía el Ministerio de Relaciones Exteriores, dando a conocer que la ciudadana boliviana, llegó hasta Malasia a causa de trata.

La denuncia fue presentada por la madre de la víctima. En la misma se señala que el 30 de agosto de 2019 su hija de 26 años de edad se comunicaba vía celular indicándole que se encontraba en Santa Cruz visitando a su hermana. Luego, el día domingo 1 de septiembre a horas 11:00 se habría comunicado con ella por última vez, donde le habría indicado que ya estaba volviendo a Cochabamba.

Ante la desaparición, la madre fue hasta el domicilio de su hija pero no la encontró, luego recibió una llamada desconocida donde le dijeron que la joven se encontraría en el departamento de La Paz. La progenitora se trasladó a la ciudad señalada donde recibió otra llamada de un número extranjero. Le comunicaron con su hija quien le pidió textualmente: “ayuda estoy en la policía, me encuentro en el país de Malasia, Kuala Lumpur, yo no quería venir me trajeron, me dijeron que si no venía me iban a matar, mami ayúdame”.

Ante las investigaciones, el Ministerio Público tomó la declaración de la progenitora de la víctima, por ello se presume que la joven fue captada y traslada hasta el país de Malasia bajo amenazas y los sospechosos actuaron con dolo al captarla para que transporte sustancias controladas.

Almendras exhortó a las autoridades diplomáticas que interpongan sus oficios para brindar la asistencia consular y judicial a la ciudadana boliviana que está en Malasia, a efectos de que pueda ser repatriada al país, ya que actualmente se encuentra guardando detención a la espera de su juicio en la Corte Magistral de Sepang de Selangor.