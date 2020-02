El Encuentro Nacional por la Unidad de Bolivia, que reunió a cívicos cruceños y candidatos a la presidencia por alianzas y partidos opositores al movimiento Al Socialismo (MAS), concluyó la tarde de esta sábado, en Santa Cruz de la Sierra, con la firma de un documento de cinco puntos en el cual se fijó el 3 de abril como fecha para un nuevo encuentro, donde con base al avance de la campaña electoral se resolverá la creación de un frente de unidad para los comicios del 3 de mayo.

La decisión fue asumida luego de seis horas y con fricciones como la protagonizada entre el excívico cruceño y ahora candidato a la Presidencia por Creemos, Fernando Camacho, y el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, lo que incluso ocasionó que abandonara el lugar el exprefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa.

Todo comenzó con la acusación que hizo Camacho contra Murillo, a quien responsabilizó por supuestas presiones ejercidas contra «presos y perseguidos políticos» para que no lo apoyen en su naspiración presidencial.

«Lo que sea por Bolivia, lo que venga de esta casa las invitaciones o sea en la Presidencia de la República, donde me inviten, voy a ir y voy poner en blancomi candidatura por Bolivia, pero primero dejemos de actuar como ese gobierno que nos persiguió», dijo desde la palestre frente a todos los asistentes y mirando a la presidenta y candidata Jeanine Áñez.

Luego le tocó el turno a Murillo, quien le pidió mirarle a los ojos y denunciar si sufrió algún tipo de presión. Elevó el tono de la voz y dijo que no podía aceptar calumnias, lo que incomodó a algunos de los asistentes, quienes lo abuchearon. Entonces el ministro reiteró: «Pido disculpas a todos, pero no acepto que me acusen. Jamás podría perseguir a nadie».

En encuentro transcurrió con algunos momentos de tensión y finalmente concluyó con la firma de un comunicado de cinco puntos, en el que los candidatos se comprometen a trabajar en unidad cuando se conforme la Asamblea Legislativa Plurinacional y tmar la última decisión sobre el frente de unidad en dos meses, según las tendencias de respaldo que marque la campaña electoral.

«Los partidos y alianzas políticas presentes dan un plazo de dos meses, hasta el viernes 3 de abril, donde volveremos a reunirnos para evaluar el desarrollo de la campaña en cumplimiento de los compromisos asumidos en este documento y evitar así la dispersión del voto», dice el punto cinco del compromiso firmado en el Comité Pro Santa Cruz.

El presidente del Comité, Rómulo Calvo, dio lectura al documento en el cual los partidos y alianzas que participarán de los comicios generales se comprometieron a «lograr la unidad en defensa de la democracia» y asegurar que «la tiranía y la dictadura no vuelvan a gobernar Bolivia».

Además, de un «consenso parlamentario» con el fin de asegurar gobernabilidad y una gestión gubernamental pacífica; una campaña política «limpia, pacífica y tolerante» con transparencia en el uso de recursos para evitar «malas prácticas del pasado», una competencia en igualdad de condiciones y no hacer uso de los bienes del Estado y otras fuentes de recursos.

Según Calvo, la reunión del 3 de abril será para evaluar y asumir «una decisión final» sobre los candidatos que «no tengan opciones» a tener una representación legislativa.

Mesa perfila que la unidad que alientan cívicos no debe ser sobre candidaturas

«Se va a evaluar en consenso según las encuestas del momento hasta el 3 de abril, donde se va a tomar una decisión definitiva de los actores políticos que no tengan la preferencia electoral. Ese es el camino que hemos podido definir», advirtió y remarcó que el fin del encuentro es evitar la dispersión del voto y el retorno del anterior gobierno, que era presidido por Evo Morales.

A la cita acudieron los candidatos presidenciales Jorge Tuto Quiroga por la alianza Libre 21; Carlos Mesa por Comunidad Ciudadana (CC); Luis Fernando Camacho por la alianza Creemos; la presidenta Jeanine Áñez por la alianza Juntos; y Chi Hyun Chung por el partido Frente para la Victoria (FPV).

A ésta también asistieron el empresario político y ahora candidato a la vicepresidencia por Juntos, Samuel Doria Medina, y también los vicepresidenciables por Creemos, Marco Antonio Pumari, y por CC, Gustavo Pedraza.

Los expolíticos como el exprefecto de Pando, Leopoldo Fernández, y el exalcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, también estuvieron presentes, al igual que la presidenta del Concejo de Santa Cruz, Angélica Sosa, el vocero de CC, Ricardo Paz, el senador y excandidato Oscar Ortiz, y el ministro de Gobierno, Arturo Murillo.

(01/02/2020)

Fuente:la-razon.com