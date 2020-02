Página Siete / La Paz

El ministro de Salud, Aníbal Cruz, informó ayer que se realiza una reunión de emergencia en Santa Cruz para planificar simulacros en aeropuertos luego de la declaración de alerta internacional ante la expansión del coronavirus.

“Organizamos una reunión de emergencia en la ciudad de Santa Cruz para planificar un simulacro en los aeropuertos, porque los tres principales que reciben vuelos internacionales son La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Dimos también una instrucción en todos los aeropuertos de nuestro país”, informó Cruz.

Según el Ministro de Salud, en este operativo participarán la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana), la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y las direcciones de Migración.

Respecto a las versiones del ingreso de la infección por los productos que ingresan de puertos de Chile y Perú, Cruz aclaró que el virus se contagia de persona a persona y no por mercadería o materiales físicos porque “el tiempo de vida del virus es muy corto”.

Cruz llamó a la calma a la población porque recordó que Bolivia tiene varios filtros y no recibe directamente a pasajeros que vengan desde China. “Los que son sospechosos son los del área (China), no los que están en Bolivia. No debemos tener la alarma, pero sí debemos tener la alerta”, añadió la autoridad.

Recomendó igualmente que ante cualquier síntoma de un paciente proveniente de China, se realizará la alerta correspondiente.

La autoridad informó que coordinan acciones con el embajador de China que comunicó la llegada de cuatro ciudadanos de esa zona que fueron inmediatamente aislados y están en su duodécimo día de observación, sin ninguna sintomatología y a la espera de su alta.

