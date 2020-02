¡Viva mi patria Bolivia!: ser nieto de Apolinar Camacho, el creador de la cueca que es como un segundo himno nacional para los bolivianos que residen en el país y en cualquier parte del mundo, motivó a Rolando Camacho a amar y difundir la cultura boliviana desde que tiene memoria y crear Sentimiento Nacional.

“La herencia de Apolinar Camacho y de la cultura boliviana dentro de su vida; siempre nos ha inculcado el tratar en primera instancia lo que tenemos en nuestro país y nuestro folklore, nuestra raíz”, destacó.

Rolando Camacho cumple este 2020 los 25 años de Sentimiento Nacional, el Ballet Folklórico y programa racional que ya es icónico del folklore boliviano. Lo festejó el miércoles 29 de enero en un evento realizado en la Casa Grande del Pueblo con la presencia de conjuntos musicales.

Su labor cultural inició con el ballet, un año después arrancó el programa de radio y posteriormente el programa de televisión, el que piensa retomar dentro de poco. Todos con el nombre y el sello de Sentimiento Nacional.

“Todos sabemos, que en el medio mantener un programa durante 25 años es un hecho muy complicado: mucho más cuando se trata de áreas como la educativa o la cultural, que no son áreas comerciales”, dice Rolando.

¿Cómo empezó Sentimiento Nacional?

– Andábamos muy jovencitos, 19 años, nadie creía en el proyecto -bastante jóvenes- y eso al inicio también nos imposibilitaba conseguir apoyo. La gente joven suele no tener el apoyo de empresas grandes.

¿Cómo nace el primer emprendimiento, el ballet folklórico?

– En el campo de la danza folklórica, siendo muy jóvenes, muy pequeños empezamos a dar nuestros primeros pasos, nuestras primeras actividades en varias academias e institutos en la ciudad de La Paz y en el año de 1993, el 15 de mayo de 1993, decidimos independizarnos y hacer una academia propia que tenga un estilo diferente.

¿Cuál era la situación de las danzas nacionales en ese momento?

– En ese entonces hablábamos de recuperación y de promoción de danzas folklóricas. En La Paz solamente existían solo siete academias de danzas.

¿Cuál es la importancia del trabajo cultural con niños y adolescentes?

– Promovemos la formación de nuevos valores, trabajamos con niños, nos preocupamos porque los niños entiendan conozcan y beban de la cultura desde muy pequeños. Que se sientan orgullosos de lo que somos, de nuestros trajes, de nuestro vestuario, de nuestra vestimenta, de nuestras danzas.

En algunos centros de esparcimiento, los jóvenes bailan con orgullo las danzas bolivianas, ¿cuáles son los resultados de la difusión de nuestro folklore?

– Hoy el folklore se ha posicionado. Actividades como la Entrada Universitaria, el Gran Poder, la fiesta del Carnaval, han posicionado al folklore en la juventud y eso ha hecho que evidentemente esté con mayor difusión.

¿Puede vivir Bolivia de su riqueza cultural como lo hacen otros países del mundo como México y Perú por dar unos ejemplos?

– Tú lo dijiste: México vive de su cultura, es un país que realmente aprovecha al 100% su música, su tradición, su vestimenta. Tienen festivales durante todo el año que les permite convocar público de diferentes países y en diferentes momentos. Tiene una Plaza Garibaldi que tiene mariachis las 24 horas del día, es increíble no y creemos nosotros que podríamos llegar a ser algo igual o mejor, porque definitivamente, tenemos todas las armas necesarias para ello, finalmente.

¿Cómo puede contribuir la cultura contra la violencia en la sociedad y particularmente en segmentos de la juventud?

– Quiero rescatar a varios compositores y varias agrupaciones que utilizan la música como medio de reflexión sobre muchas cosas que pasan en nuestro país. Hay canciones que nos hablan del cuidado del medio ambiente, canciones que nos hacen reflexionar sobre cómo estamos dejando el planeta tierra, hay algunas canciones que también nos hablan de la violencia contra la mujer y los niños.

¿Cómo pueden los distintos niveles estatales ayudar a combatir los problemas mediante la cultura?

– No se puede negar actividades municipales, gubernamentales, se debe dar clases gratuitas en artes a los niños y a los jóvenes, pero creemos que se debe generalizar aún mucho más: sacar a un niño de la calle, de los problemas sociales y de todos los peligros que tiene; no solamente se trata de un apoyo, sino de revalorizar al ser humano y a los niños bolivianos. Creemos profundamente que si marcamos la diferencia en nuestros niños encontraremos no solamente grandes artistas sino grandes embajadores de la cultura boliviana porque cuando alguien sale afuera automáticamente representa al pueblo boliviano.

Folklore, cultura y turismo: presente y futuro de Bolivia

Camacho considera que Bolivia puede llegar más lejos con su cultura y sus manifestaciones de folklore.

“Si vemos, el folklore, debería ser una de las áreas principales para motivar a generar mayor actividad turística en nuestro país, es la cara positiva de Bolivia”, sostuvo.

¿Cuál es el rol de las entidades privadas y públicas en el desarrollo cultural y del folklore?

– Lo más complicado es el apoyo de las empresas privadas, instituciones públicas. Se ve el folclor como la quinta rueda del coche. El folclor para ellos es algo tan normal, tan natural, que parecería que los artistas no requieren apoyos.

Y tras 25 años de camino, ¿cuáles son los desafíos?

– Ha sido un reto para nosotros y hoy por hoy tenemos que ingresar a la era de la tecnología en los programas radiales, ellos son transmitidos vía redes sociales para decir que prácticamente dejan de ser sólo radio, pasan a ser también programas televisivos; ese apoyo lo tenemos nosotros acá en ERBOL y nos ha ido muy bien, no hay problema, ha sido aceptado sobre todo por bolivianos que viven en el mundo, que buscan espacios radiales, espacios en internet para estar actualizados con su música, con su cultura; porqué no olvidemos que el boliviano viaja pero que lleva cargado su cultura, su tradición.

¿Cómo se logran los reconocimientos a su trabajo?

– Rosa María Arias, artista integrante del grupo Surimana de Cochabamba, funge también en el área política como diputada y ella ha conocido de nuestro trabajo lo largo de estos años y ha empezado a gestionar un reconocimiento por parte de la Cámara de Diputados para el ballet folklórico por los 25 años, para el programa radial por los 25 años y eso nos ha motivado a llevar adelante una actividad en la cual podamos mostrar el trabajo que estamos haciendo. Pero al mismo tiempo también recibir este reconocimiento de parte de nuestras autoridades un reconocimiento que siempre es grato en un área donde muy pocas veces se reconoce el trabajo de los artistas y de los gestores culturales

Son varios reconocimientos

– Hemos tenido la posibilidad de recibir tres reconocimientos: uno al ballet folklórico otro al programa de radio y uno tercero a mi persona y eso fue una grata sorpresa, como gestor cultural y además con un reconocimiento a la medalla de mérito cultural; entonces lo agradecemos profundamente y nos compromete a seguir adelante.