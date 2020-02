Página Siete / La Paz

La Federación Boliviana de Fútbol anunció que demandará al árbitro colombiano Nicolás Gallo porque su supuesta “mala actuación” provocó la eliminación de la selección Sub-23 del Preolímpico, que se disputa en Colombia. “No pediremos los puntos, pediremos que sea suspendido de uno a tres años”, explicó Víctor Hugo Pérez, quien forma parte del equipo jurídico que iniciará el pleito internacional.

La FBF tiene planeado reunirse hoy con su gerente legal Carola Téllez, el estudio jurídico Camacho y Asociados y el abogado Pérez.

“Demandaremos ante la Comisión Disciplinaria de la Conmebol”, añadió Pérez, quien también detalló que se apelará al artículo 56 de la norma que establece una sanción de uno a tres años, “porque sus errores perjudicaron e impidieron la clasificación de Bolivia a la siguiente instancia del torneo”.

Pérez, quien aclaró que él es colaborador del estudio Camacho y Asociados, confió en que su demanda “sentará un precedente internacional”.

La selección boliviana derrotó el viernes pasado a la de Perú por 2-1, con lo que ambas selecciones quedaron eliminadas de la posibilidad de avanzar a la fase final del Preolímpico.

El juez Gallo fue cuestionado porque adicionó cinco minutos al partido y en los 25 segundos después de que terminó ese periodo de adición Perú convirtió el 2-1 que dejó fuera al cuadro boliviano.

Luego del lance, el presidente de la federación, César Salinas, advirtió que “Perú no jugaba a nada. Invitan a pensar que hay algo turbio. Nosotros, como federación, abriremos un proceso para que se siente un precedente sobre este tipo de actuaciones”.

El seleccionador de Bolivia César Farías también coincidió en que Gallo perjudicó las aspiraciones del combinado nacional juvenil.

“Tradicionalmente no nos podemos quejar porque hay temores, no podemos decir la verdad”, apuntó el DT.

“Que me metan 10 años de sanción”

Farías sugirió que los dirigentes “tendrán que levantar la voz, las autoridades también, porque si no seguirá pasando lo mismo. No hay equilibrio en las designaciones. Lo siento, que se molesten, que me metan 10 años de sanción. Decir la verdad… Yo ya estoy grande. Hoy siento tristeza por no llevarle lo que ilusionaban estos muchachos a su país”.

Bolivia se despidió del Sub-23 en el tercer lugar del grupo B con seis puntos, ocho goles a favor y 10 en contra. Fue una de las revelaciones del campeonato. “Nos vamos muy tristes por todo el torneo que veníamos haciendo, por todo el trabajo a lo largo de este mes. Fue un trabajo duro, pero demostramos que somos capaces. Hay cosas que no están a nuestro alcance, nos perjudicaron. Los errores arbitrales fueron muy notorios”, protestó Rubén Cordano.

