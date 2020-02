Agencias / Caracas

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, admitió que hay cosas en su gobierno que “no funcionan” y que eso no es culpa del presidente de EEUU, Donald Trump.

“Lo dije con mucha fuerza, no permitamos que nadie nos caiga coba (entretener a una persona con una conversación halagüeña para engañarla). No nos autoengañemos, hay cosas que están mal, es hora de aceptar que aquí hay cosas que no funcionan, no por culpa de Donald Trump sino por nuestra culpa y debemos cambiar todo lo que está mal”, admitió. Ahora debemos cambiar a Venezuela, aseguró.

Maduro pidió “levantar una gran fuerza ética, moral y espiritual para cambiar todo lo que está mal en Venezuela”.

Maduro, que aprovecha cada aparición pública para atacar a los líderes extranjeros que exigen democracia en Venezuela, hizo esas declaraciones el viernes durante un discurso ante el Tribunal Supremo de Justicia.

Maduro encargó a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), integrada solo por oficialistas, una “reforma profunda” del poder judicial, que cambie las “estructuras y postulados” de la administración de justicia en el país.

“Que la ANC asuma y nombre una alta comisión para hacer una reforma profunda del poder judicial (…) y llevar a un cambio de todas las estructuras”, dijo el mandatario en la ceremonia de instalación del año judicial, frente a los magistrados.

Maduro hizo esta petición directamente al presidente de la ANC, Diosdado Cabello, presente en el acto, y le instó a conformar una “gran comisión reorganizadora del todo el sistema de justicia” que cambie “sus postulados y al sistema de justicia”.

