Las elecciones fallidas del 20-O y la caída de Evo Morales generaron un reacomodo en el escenario político-electoral de cara a las elecciones del 3 de mayo. Esa situación tiene su correlato en la definición de listas de candidaturas para la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Los principales factores para que ocurra aquello son la configuración de nuevas alianzas, el ingreso de nuevos actores políticos en la arena electoral-política y hasta el factor económico, debido a que se argumenta que no todos pueden solventar dos campañas seguidas.

En el caso del MAS, tras la dimisión de Morales, la conformación de las listas se hace bajo los criterios de “cero” invitados y “nada de dedazos”.

Luego de que las elecciones del 20 de octubre (20-O) de 2019 fueran anuladas, Sol.Bo y Todos dejaron Comunidad Ciudadana (CC), y suscribieron un pacto con Demócratas para crear la alianza Juntos, fuerza liderada por la presidenta Jeanine Añez. El viernes, Unidad Nacional se sumó a ese bloque.

Comunidad Ciudadana (CC) va a los comicios del 3 de mayo con su “estructura básica”, conformada por el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) y el candidato Mesa. A esa fuerza se sumaron la agrupación Jesús Lara de Cochabamba y Chuquisaca para Todos.

Gustavo Pedraza, candidato a la vicepresidencia de CC, indicó que se perfila una renovación de al menos la mitad de la lista que esa alianza presentó para las elecciones del 20-O.

“Hay hartos cambios, importantes cambios, probablemente estemos hablando de cerca de la mitad. En función siempre a mejorar la propuesta, nos anima siempre que tengamos las mejores mujeres, hombres, jóvenes, indígenas, campesinos, que representen lo que es Bolivia, en el ejercicio del servicio público”, afirmó Pedraza esta semana.

Juntos, la fuerza que lidera la presidenta Jeanine Añez, aglutina a Demócratas, Sol.Bo, Todos, Unir y Unidad Nacional. Se baraja que el criterio de distribución de las postulaciones sea el “geográfico”.

En ese sentido se habla de que podría darse el siguiente escenario: Sol.Bo tendría peso en las listas de La Paz, Demócratas en los departamentos del oriente; Unidad Nacional, en El Alto y otras regiones del occidente; y Todos y Unir en las nóminas del sur.

En el caso de Sol.Bo, que presentó postulantes en la plancha de La Paz de CC para el 20-O, también se prevé renovación en su lista de representantes. “Muchos no repetirán”, indicaron desde esa agrupación.

No obstante, consultado al respecto, el alcalde de La Paz y líder de la agrupación, Luis Revilla, afirmó: “No se trata de cupos, sino de ver cuáles son las mejores personas”.

“Estamos discutiendo los mejores perfiles, las mejores personas, para los distintos cargos para la Asamblea Legislativa”, dijo el alcalde paceño.

Libre 21, la alianza que lidera el expresidente Jorge Tuto Quiroga, tiene como uno de sus integrantes al Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), sigla que participó en los comicios del 20-O.

“Obviamente es un proceso que ha ocurrido en muy poco tiempo y (para definir las listas) hay que consultar con los diferentes actores de la alianza, que son tres: la gente del Movimiento Para la Soberanía (MPS), la gente del candidato, y nosotros (MNR)”, afirmó Luis Eduardo Siles, jefe nacional del partido rosado.

El político dijo que más del 50% de los candidatos que estuvieron en la lista del MNR repetirán candidatura en los comicios del 3 de mayo. “Yo diría que un 60% van a repetir y el resto no, porque realmente es difícil hacer esto dos elecciones seguidas. La gente está cansada, agotada económicamente. Es complicado hacer dos elecciones seguidas”, comentó Siles.

En el caso de Creemos, el bloque que lidera Luis Fernando Camacho, la nómina estará conformada por los seleccionados que se inscribieron en la plataforma que crearon para que la gente se inscriba (Postulate.bo) y -aseguró el candidato a la Presidencia- “la mejor gente” de los actores y partidos políticos que conforman la alianza: UCS, PDC, la agrupación ciudadana Camino Democrático para el Cambio, ADN, la agrupación SOL y el Movimiento Organización Popular.

“Antes se decía ‘no te metas en política’ y hoy la gente que tenía miedo de hablar, de proponer, nos ha dado la alegría de que podemos contar con una nueva generación de políticos. Con ese fin, lanzamos la plataforma digital Postulate.bo”, afirmó Camacho.

Según datos de la alianza, hasta el 30 de enero se registraron digitalmente más de 6.000 postulantes, de los cuales el 35% fueron mujeres.

“Hasta este domingo terminaremos la selección de los mejores candidatos para los nueve departamentos y el lunes 3 de febrero conocerán a los mejores candidatos para la Asamblea Legislativa Plurinacional”, aseguró Camacho.

Pan-Bol, que se alió a los cooperativistas mineros -otrora aliados del MAS-, también prevé renovación en sus listas.

El principal factor para la renovación en su plancha es el ingreso de ese sector social, tras la suscripción de una alianza. “De los anteriores candidatos también algunos van a participar. En porcentaje respecto a los anteriores candidatos, habrá un 70% de nuevos candidatos”, aseguró Ruth Nina, candidata a la Presidencia de ese frente.

“Ahora estamos colocando a grandes líderes a escaños políticos, con grandes arrastres a nivel nacional. Si la anterior elección como partido nuevo, nosotros hemos invitado a la ciudadanía, eran también dirigentes, pero no eran con gran arrastre a nivel nacional. En cambio, ahora, estamos fortaleciendo para que el sector al que representa pueda dar un voto cerrado”, dijo Nina.

En el caso del Movimiento Al Socialismo (MAS), los criterios de la nómina son “cero” invitados, porque se aduce que los que entraron en esa condición a la plancha para el 20-O “hicieron quedar mal” a ese frente. Otro criterio es el de “nada de dedazo”, en referencia a que Evo Morales impuso al binomio Luis Arce-David Choquehuanca para los próximos comicios.

El 23 de enero, en el ampliado que hubo del Pacto de Unidad, una corriente fuerte entre los dirigentes era que tras la definición del binomio Arce-Choquehuanca en la lista a diputados y senadores “no tiene que haber dedazo” de Morales.

Se espera que esos criterios incidan en la lista que presentará el partido azul ante el TSE. Una fuente cercana al MAS indicó que a base de esos criterios se prevé cambiar “casi” al 100% de la lista de postulantes. “Se quiere renovación. Nuevos nombres hay”, comentó.

No obstante, una polémica surgió esta semana después de que se conoció que Evo Morales otorgó un poder a su abogado y su exjefa de Gabinete para que hagan trámites, con miras a una eventual postulación a senador o diputado. Después de las críticas, Morales salió a la palestra e indicó: “Legalmente, nada me impide ser candidato, pero los golpistas quieren proscribirme y silenciarme, no lo lograrán”.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, indicó que se debe esperar a lo que suceda el 3 de febrero, fecha tope para inscribir postulaciones. “Cochabamba está pidiendo dentro de todos sus sectores sociales que pueda ir como candidato, ahora ya depende de él si asume esa responsabilidad”, aseguró el legislador.

Calendario

Registro Entre hoy y mañana se cierra el plazo para el registro de candidatos a Presidente, Vicepresidente, senadores, diputados y representantes supraestatales para los comicios del 3 de mayo de 2020.

Entre hoy y mañana se cierra el plazo para el registro de candidatos a Presidente, Vicepresidente, senadores, diputados y representantes supraestatales para los comicios del 3 de mayo de 2020. Comicios Las elecciones nacionales están previstas para el 3 de mayo.

Las elecciones nacionales están previstas para el 3 de mayo. Juramento Si el nuevo presidente o presidenta se elige en primera vuelta, la toma de posesión de la nueva autoridad se realizará entre el 29 de mayo y el 12 de junio. En caso de que haya balotaje, el juramento será entre el 8 y el 22 de julio, según el calendario electoral.



