Carlos Romero denuncia que recibe amenazas en la cárcel de San Pedro

El exministro de Gobierno, Carlos Romero, denunció que recibe amenazas al interior de la cárcel de San Pedro, donde guarda detención preventiva por presuntamente estar ligado a hechos de corrupción ocurridos al interior Unidad Estratégica de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelicn), dependiente del Ministerio de Gobierno.

¿Cómo está en la cárcel? Fue la consulta que se le hizo a la exautoridad y dijo: «Yo no tengo condiciones para responder esa pregunta» ¿por qué? «No puedo, me pongo en situación vulnerable» ¿recibe amenazas? «por montones. No voy a hablar, por favor, no por una nota periodística arriesgue la vida de una persona inocente, de un perseguido político», sostuvo.

El 17 de enero, el Juzgado Primero Anticorrupción de La Paz dictó la detención preventiva por seis meses para el exministro en la cárcel de San Pedro en La Paz por un caso de corrupción en la Uelicn, hecho registrado durante su administración, por lo que fue acusado por presunto incumplimiento de funciones y uso indebido de influencias.

Romero es el primer ministro del gobierno de Evo Morales procesado y encarcelado. La exautoridad calificó la detención de una persecución política «perversa y descarada». Recordó que la excusa para detenerlo preventivamente fue que no tenía domicilio, sin embargo señaló que acreditó con un documento.

«Es un bochorno realmente para la Justicia, es una persecución política perversa y descarada, cuando yo era ministro nunca he hecho ese tipo de cosas, por ética, por principio, jamás he hecho ese tipo de perversidades», manifestó Romero, antes de ingresar a su audiencia de apelación en la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de la ciudad de La Paz.

