Tras las afirmaciones del dirigente cocalero Evo Morales de que el pueblo boliviano llora para que vuelva, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, perteneciente al MAS, afirmó este lunes que nadie llora por ese motivo.

“Yo salgo a la plaza Murillo y no veo que nadie llore”, afirmó Choque ante las consultas periodísticas, pese a que minutos antes había sacado cara por el expresidente.

“Yo no estoy llorando”, enfatizó el presidente de Diputados. No obstante, Choque considera que Evo debería esperar un tiempo prudente para retornar porque no tiene las garantías suficientes, incluso para su vida.

En ese marco, mencionó el ejemplo de las exautoridades que salieron con salvoconducto rumbo a México y que fueron “torturadas”.

Durante el fin de semana el diario chileno La Tercera publicó una entrevista con Evo, donde el expresidente dijo: “Después de que lanzaron mi candidatura a diputado o senador, la derecha dijo ‘hay que unirse contra el Evo’, no contra Luis (Arce) ni contra David (Choquehuanca). Es un debate interesante ver lo que se dará, pero estoy convencido de que el pueblo llora para que yo vuelva”.