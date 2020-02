Los microempresarios de El Alto demandaron ayer vetar por al menos cinco años el ingreso de productos chinos al país para que este sector pueda reactivarse. En 2019, China fue el mayor importador de artículos.

“Que al menos por cinco años no ingrese ningún producto chino a Bolivia, hasta que se reactive el aparato productivo en el país, de lo contrario ¿dónde vamos a trabajar?, estamos invadidos por esos artículos, es como para llorar. En mercados y en diferentes ferias estos productos están matando al sector productivo del país”, señaló ayer Emilio Gutiérrez, representante de la Federación de Micro y Pequeños Empresarios de El Alto, a radio Panamericana

Datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), procesados por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), dan cuenta que en 2019 se importaron de ese país asiático distintos productos por un valor de $us 2.119 millones, un 2% más que en 2018, cuando la cifra alcanzó los $us 2.075 millones. (Ver infografía).

Brasil y Argentina siguen en la lista de importación por parte de Bolivia, con $us 1.558 millones y $us 1.098 millones, respectivamente; y en los últimos lugares, Emiratos Árabes Unidos y Finlandia, con $us 7 millones cada uno.

Gutiérrez aseguró que de cada 10 alteños solo tres cuentan con un “trabajo seguro”, cinco trabajan en el sector microempresarial, gremial y de transporte, y dos están desempleados. “La situación es preocupante, se están cerrando cientos de talleres por diferentes razones. El desempleo ha crecido, sobre todo en El Alto”, dijo.

Ingresos. La Asociación Mixta de Artesanos Bordadores Autodidactas (AMABA) denunció en reiteradas oportunidades que desde China llegan estampados (dragones, mariposas y rosas) y apliques que se usan para trajes de morenos en la Fiesta del Gran Poder.

Lo mismo pasó con los artesanos de la feria de la Alasita, por lo que la Alcaldía de La Paz proyectó planes para sacar esos productos.

Gutiérrez agregó que el contrabando es otro de los problemas que preocupa al sector porque persiste, por ello demandó hacer una lucha frontal.

Este medio publicó el 28 de enero que el negocio de la ropa de segunda mano o ropa usada se expandió por varias zonas de La Paz. Su venta ya no es solo en la feria 16 de Julio, El Alto, sino también en barrios de Villa Fátima, Villa San Antonio y San Pedro.

El Decreto Supremo 28761 (2006) establece que a partir de abril de 2007 está prohibida la internación de ropa usada al país y que desde marzo de 2018 debe vetarse su comercialización, es decir que entran de contrabando.

Asimismo, según la Cámara Departamental de Industria de Cochabamba, su comercialización provoca una pérdida anual de $us 40 millones al Estado.

El representante de los microempresarios de El Alto lamentó que las nuevas autoridades de los ministerios de Desarrollo Económico, y de Economía no hayan accedido a sus requerimientos pese a su situación. “Nos dijeron que no se pueden hacer cambios porque son un Gobierno transitorio. Queremos un país productivo, no un país basurero”.

Fuente:la-razon.com