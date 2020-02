De los ocho frentes que terciarán en las elecciones del 3 de mayo, solo el Frente Para la Victoria (FPV) cumplió al 100% con las exigencias de paridad y alternancia de género en las candidaturas, según el análisis de las activistas de la campaña #Protagonistas: Paridad, Poder, Juventudes y la Coordinadora de la Mujer.

Comunidad Ciudadana (CC) de la candidatura de Carlos Mesa; Juntos de Jeanine Áñez y el Movimiento Al Socialismo (MAS) de Luis Arce cumplieron al 98%, en tanto que Pan-Bol del cooperativista Feliciano Mamani al 92%; Creemos de Luis Fernando Camacho al 83%; Libre21 de Jorge Quiroga al 79% y Acción Democrática Nacionalista (ADN) solo al 58%.

“No sabemos si las organizaciones políticas han incumplido por desconocimiento de la normativa, por dificultades en el manejo del sistema, por conflictos al interior de sus organizaciones o, tal vez, por falta de compromiso con los derechos de las mujeres. Nosotras, como organización de mujeres, hemos enviado una carta al Tribunal para manifestar nuestra preocupación y conocer las medidas que asumirán sobre el particular”, afirmó la directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, Mónica Novillo.

En el caso de las senadurías, cinco de las ocho organizaciones políticas cumplieron con el 100% de los indicadores y en diputaciones Plurinominales solo cuatro cumplieron con el 100%. Para diputaciones uninominales solamente dos organizaciones cumplieron con el 100% de las exigencias de paridad y alternacia de género.

En diputaciones indígenas solo cuatro pusieron el 100% de candidatos, PAN-BOL y Crecemos incumplieron algunos indicadores, pero Libre 21 y ADN no fueron sujetas a análisis en este aspecto por no tener ninguna postulación. En las representaciones Supraestatales la situación es similar, Creemos y Libre 21 incumplieron algunos indicadores y ADN no presentó candidatos.

El estudio fue enviado al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que haga cumplir las disposiciones legales sobre el derecho a las mujeres.

La candidata a la vicepresidencia por Libre 21, Tomasa Yarhui, señaló que si hay observaciones del ente electoral se las subsanara para cumplir con lo que establece la norma.

“Si eso hubiera ocurrido con toda seguridad lo vamos hacer, además que la ley lo dice y nosotros tenemos la visión clarísima de que tiene que haber equidad de género, además de la incorporación de la juventud y los indígenas. Por un problema de tiempo también no hemos podido consolidad muchas candidaturas, pero si aún tenemos tiempo para subsanar lo vamos a hacer con seguridad”, aseguró Yarhui.

Al igual que Yarhui, la candidata a la vicepresidencia por PAN-Bol, Ruth Nina, indicó que su partido cumplirá con la norma, por lo que regularizará cualquier observación ya que “nada está cerrado”.

Respecto a las postulaciones de diputados indígenas, señaló que complejo conseguir candidaturas para ese cupo ya que el sector se maneja de manera orgánica.

“El tema de los diputados indígenas es de verdad un sector muy cerrado, ya que ellos salen orgánicamente, y es muy difícil aglutinarnos (…) con eso tropieza la mayoría de los candidatos, pero nosotros ya tenemos en algunos escaños como en Tarija, La Paz, Oruro y algunos otros departamentos por lo menos con el 50% de cumplir con estos escaños” resaltó.

En las elecciones del 20 de octubre de 2019, solo el MAS-IPSP cumplió con la paridad y alternancia.

Fuente:la-razon.com