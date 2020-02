Gustavo Torrico, asambleísta departamental del Movimiento Al Socialismo (MAS) investigado por el caso de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo que involucra a varias exautoridades del anterior gobierno, fue aprehendido este jueves en La Paz.

Enmanillado, a media mañana fue conducido a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), donde negó las acusaciones que pesan en su contra y afirmó que nunca fue notificado y que su detención fue ilegal.

“Totalmente ilegal, yo me he presentado al fiscal, el señor vino a mi casa y yo salí de mi casa. No entiendo ni por qué me enmanillan. Aquí no hay sedición, aquí lo que hay es que soy un compañero masista y voy a seguir siendo masista”, dijo.

Ordenan la aprehensión de Gustavo Torrico y Javier Zavaleta

La Fiscalía investiga por sedición y terrorismo a Torrico, al igual que a los exministros Juan Ramón Quintana (Presidencia) y Javier Zavaleta (Defensa), por las polémicas declaraciones que hicieron ante los medios de comunicación tras las elecciones generales del 20 de octubre, en medio de los conflictos sociales en el país.

Torrico dijo entonces que su partido se defenderá contra quien sea y advirtió: “No sé cuántas madres están dispuestas a sacrificar a sus hijos, llevarse ese dolor tan criminal que es el sentir la muerte de tu hijo, que incluso no es lo mismo que la muerte de tus padres”. (06/02/2020)

Fuente:la-razon.com