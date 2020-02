El expresidente Evo Morales explicó que su candidatura en elecciones generales se la vino pensando desde noviembre y se consolidó recientemente “para blindarse ante amenazas” de Estados Unidos, que no las identificó. El senador Óscar Ortiz dijo que el expresidente solicitó ser inscrito como candidato y no fue un pedido de sus bases.

«Estados Unidos me tiene en la mira, y yo me acuerdo perfectamente de lo que pasó en Libia y en Irak. Esa es una de las razones por las que pensé en ser candidato a legislador (en las elecciones del 3 de mayo) para blindarme frente a esas amenazas», sostuvo en la entrevista con el medio argentino La Nación.

Morales fue inscrito a primer senador por Cochabamba por el Movimiento Al Socialismo (MAS). Entregó en Argentina, donde está asilado, un poder a su exjefa de gabinete Patricia Hermosa y al exviceministro Wilfredo Chávez para que lo registren como candidato, sin embargo Hermosa fue detenida y encarcelada por la denuncia de sedición y terrorismo. Chávez se encuentra en la legación argentina.

Sus adversarios políticos cuestionaron su decisión. Para el senador Óscar Ortiz, lo que busca el expresidente con su candidatura es protegerse de los procesos abiertos en su contra.

«Miente repetidamente, quiso decir que su partido le pidió ser candidato ahora sabemos que él solicitó que lo registren en la lista», sostuvo el senador y excandidato presidencial.

El expresidente y candidato Carlos Mesa llamó a Morales “campeón y rey del fraude” y criticó su candidatura.

“Me parece francamente increíble que el campeón del fraude, el rey del fraude llamado Evo Morales, se presente como candidato (a senador). El hombre que llevó adelante el fraude más grande de la democracia ahora se presenta como potencial candidato y reclama derechos”, cuestionó Mesa.

“Estados Unidos me tiene en la mira desde hace rato. La semana pasada tuve una extensa reunión en Buenos Aires con mis abogados, entre ellos el juez español Baltasar Garzón, que me dijo: ‘Evo, los gringos no quieren verte ni pintado’. Por eso se consolidó la posibilidad de esta candidatura a diputado o senador”, sostuvo.

La diputada del MAS Sonia Brito defendió la candidatura del también líder de los cocaleros del Chapare, su bastión político.

“Nos parece a todos los militantes del MAS que Evo Morales sí debe ser candidato, no se trata aquí de blindar nada, se trata de que él representa a los pueblos indígenas campesinos originarios unidos, a un movimiento obrero popular unido, a todos los sectores pobres, a todos los sectores que él saco de la pobreza”, sostuvo la legisladora.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) empezó la revisión de documentos y cumplimiento de requisitos de los candidatos. La diputada Shirley Franco dijo que el expresidente no puede postular porque no cumple con el requisito de residencia por dos en su circunscripción.

Morales fue crítico con las políticas de Washington en todo su gobierno de cerca de 14 años. Expulsó al embajador Philip Goldberg y a las agencias estadounidenses DEA y Usaid.

