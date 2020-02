Página Siete / La Paz

Gustavo Torrico, asambleísta departamental del MAS en La Paz, fue aprehendido ayer sindicado por sedición y terrorismo, dentro del caso que se sigue contra Juan Ramón Quintana, exministro de la Presidencia de Evo Morales.

Torrico fue aprehendido en su vivienda en la zona Sur, pero tanto él como su abogado, Eusebio Vera, indicaron que no había razón para que lo detengan, dado que en diferentes oportunidades se presentaron ante el Ministerio Público y expresaron su disposición para colaborar en las investigaciones.

“(Es una aprehensión) totalmente ilegal. Yo me presenté al fiscal. El señor vino a mi casa. Yo salí de mi casa. No entiendo ni por qué me enmanillan”, declaró el asambleísta mientras era llevado a las dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Cuando se dio la escalada del conflicto después del fraude electoral, a fines de octubre de 2019, Torrico declaró: “No sé cuántas madres están dispuestas a sacrificar a sus hijos y llevarse ese dolor tan criminal que es sentir la muerte de tu hijo”.

El asambleísta cuestionó ayer que lo sindiquen por las palabras que dijo en un programa de un medio estatal. “Me están acusando de supuestamente sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo, y todo basado en una declaración sacada de contexto”, afirmó.



La aprehensión de Torrico generó reacciones inmediatas en el MAS. El candidato presidencial Luis Arce lamentó que, según él, se lleve adelante una persecución política contra los integrantes del partido azul.

“Es lamentable que prosiga este hostigamiento, esta persecución política hacia todos los miembros del MAS. Eso realmente es repudiable, que continúen estas acciones que lo único que hacen es poner en tela de juicio el Estado de Derecho que tenemos los bolivianos”, manifestó el postulante.

Evo Morales, desde Argentina, también se pronunció. “Una prueba más del Estado de No Derecho en Bolivia es la ilegal detención de Gustavo Torrico, asambleísta por La Paz. Mi solidaridad con Gustavo y su familia, víctimas del gobierno de facto”, tuiteó.

Concepción Ortiz, diputada crítica dentro del partido azul, afirmó: “Si hay pruebas contundentes, si él ha cometido un delito, no lo podemos proteger, pero nosotros vemos desde el ámbito político que es una persecución política”.

El abogado de Torrico indicó que interpuso una acción de libertad por las “irregularidades” e “ilegalidades” que se cometieron en relación al procedimiento. “No se han respetado normas procesales, les valió el procedimiento, lamentablemente, a los señores fiscales y bueno están realizando estas acciones de manera forzada”, aseguró el jurista, antes de indicar que su defendido se quedó en las dependencias de la fuerza anticrimen.



