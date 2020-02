«¡Nunca la vi en mi vida!», así respondió el exministro de Gobierno Carlos Romero sobre un supuesto vínculo con Dora V. V., esposa de Bismark Carlos Padilla, sentenciado por narcotráfico y investigada por un patrimonio en efectivo de más de $us 150 millones.

Romero acudió este jueves a un audiencia de revisión de su detención preventiva y decidió tomar un breve contacto con la prensa para referirse a temas como la acusación de vínculos con la hoy buscada Dora V. V.

«Estoy triste y sorprendido por denuncias falsas, acá hay un montaje en una foto sobre una audiencia del 17 de enero, hacen que aparezca con una mujer que nunca la vi en mi vida (…) No conozco a esta mujer. Dicen que me vieron con ella en Yapacaní (Santa Cruz), quisiera que den los nombres (de los que me vieron)», demandó y dijo que llama la atención que en menos de 48 horas se le abrieron cuatro procesos.

El jueves, el Gobierno relacionó a Dora V. V. con exautoridades como Romero. El ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, y el viceministro de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Guido Melgar, hicieron pública la denuncia.

El exministro fue enviado a la cárcel por el caso la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (UELICN). Pasó de denunciante a acusado.

Coimbra explicó que la investigación comenzó a raíz de denuncias de pobladores de San Carlos, Yapacaní y Buen Retiro, Santa Cruz, quienes sostienen que Dora V.V. había realizado una gran «cantidad de compras de inmuebles y terrenos», además de construido “mansiones” a las que -siempre según las autoridades- asistían.

Romero insistió en no conocer a Dora V. V. y que no presenció ninguna audiencia en la que estaba la hoy buscada.

Pese a no existir una orden de aprehensión en contra de Dora V.V., la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) intensifica labores para dar con su paradero. (06/02/2020)

Fuente:la-razon.com