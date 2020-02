Página Siete / La Paz

“En 45 minutos, la lluvia se llevó todo”. Con esas palabras, el alcalde del municipio potosino de Cotagaita, Macario Navarro, contó que ayer a las 10:00 la crecida del río, por una fuerte lluvia, dejó 80 casas completamente destruidas, 180 viviendas con daños y más de 750 familias afectadas.

“Al menos 80 casas han desaparecido y más de 180 viviendas están dañadas totalmente. Hay más de 750 familias afectadas que no tienen qué comer. Se quedaron sin ropa. No tenemos ni una frazada para taparnos. Estamos sumamente preocupados”, dijo Navarro en un contacto telefónico con Página Siete.

Foto:APG

Según el burgomaestre, el río ingresó hasta el centro de la ciudad y se llevó además 27 vehículos, entre camionetas, vagonetas y taxis que se encontraban en este municipio, ubicado en el sur del departamento de Potosí. “El agua ingresó a todo nuestro centro de salud. Está lleno de lodo y ya no tenemos medicamentos”, sostuvo.

El agua causó daños en la dirección distrital de esa población. La inundación afectó también a las unidades educativas y al campo deportivo sintético que quedó completamente anegado con barro y piedra.

Una hora después del hecho, varios vecinos compartieron videos sobre la inundación. “Es terrible. Qué haremos ahora”, se preguntó uno de los pobladores.

Con la voz entrecortada, Navarro contó que los pobladores, en especial los niños, sufren por la falta de fármacos, alimentos y ropa. “Los hermanos y las hermanas están llorando. Necesitamos ayuda. Estamos pasando momentos muy difíciles, momentos que nadie nunca ha imaginado”, sostuvo.

Foto:APG

La riada se registró ayer a las 10:00. Por el horario -según el burgomaestre- los pobladores lograron escapar, pero no pudieron salvar sus bienes porque se vieron sorprendidos por el desborde del río.

Además de las pérdidas de casas y vehículos -según Navarro- los pobladores perdieron decenas de hectáreas de cultivos de maíz y uva. “Teníamos una variedad, pero ahora hemos perdido todo”, sostuvo.

De acuerdo con el Alcalde, el agua destruyó al menos el 30% de esa ciudad. Incluso indicó que esta inundación de gran magnitud ocurrió después de casi 70 años.

Maquinaria y alimentos

De acuerdo con la autoridad municipal, se requiere de forma urgente maquinaria y personal para rescatar las viviendas. “Esperamos con las manos abiertas la colaboración de la gente”, sostuvo.

Navarro agradeció la ayuda de la Gobernación de Potosí y de los alcaldes de Tupiza y Vitichi que ayudaron con maquinaria. “Seguimos trabajando”, dijo el Alcalde.

Las familias afectadas de Cotagaita necesitan medicamentos, en especial para los vecinos que están todo el día en el agua para ayudar en las tareas de rescate. Necesitan también ropa para niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad. “Hay gente que por escapar de la riada se quedó sin nada, ahora no tiene qué ponerse”, dijo. “Hay al menos 1.500 personas afectadas”, agregó.

Hasta anoche -aproximadamente a las 20:30- los pobladores aún no tenían acceso a alimentos. “No tenemos ni una cena para nuestros hermanos. El agua se llevó todo. No hay nada para preparar comida. No podremos desayunar. Pedimos ayuda a nivel nacional y departamental”, sostuvo Navarro.

En horas de la tarde, el senador Edwin Rodríguez (UD), aseguró que realiza las gestiones para conseguir ayuda de manera inmediata y atender la emergencia en Cotagaita.

Mandan colchones y alimentos

Anoche, el viceministro de Defensa Civil, Fernando Calderón, informó que el Gobierno envió alimentos, colchones, frazadas, y herramientas para las familias damnificadas por la riada registrada en Cotagaita.

Calderón indicó, mediante un comunicado, que personal de Defensa Civil y de la Gobernación de Potosí realizaron una evaluación de los daños y establecieron que la inundación alcanzó a 150 viviendas de la localidad, de las que 35 fueron afectadas y 20 quedaron destruidas.

Según la autoridad nacional, hay al menos 280 familias damnificadas. “No se registraron pérdidas humanas ni desaparecidos, tampoco animales muertos”, dijo.

Más tarde, la presidenta Jeanine Añez hizo conocer su preocupación por lo sucedido. “Nos solidarizamos con las familias que fueron damnificadas en Cotagaita. Dispuse que se otorgue ayuda inmediata mediante las oficinas de Defensa Civil y otras pertinentes”, escribió en Twitter.





Fuente:paginasiete.bo