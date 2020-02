PREDICCIONES PARA LOS PREMIOS ÓSCAR 2020

Predecir quienes serán los ganadores de los Premios Óscar es un sufrimiento que me autoimpongo cada año. No es nada fácil hacerlo ya que muchas veces quien gana no es necesariamente quien hizo la mejor representación en su categoría. Nos guste o no la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas está regida por seres humanos susceptibles a preferencias nacionalistas, políticas y hasta mezquindades como: “¿Quién se cree esta cantante pop tratando de ser actriz?”.

Adicionalmente se debe tomar en cuenta las campañas en las que invierten los estudios para tratar de influir el voto y por último conocer las políticas de votación interna de la Academia que en algunos casos son muy complicadas y difíciles de entender. Las diferentes ramas votan específicamente por su categoría. Actores votan por actores, cinematógrafos por cinematógrafos, etc. Algunas categorías como mejor película extranjera, mejor película animada y mejor documental son elegidas por un comité especial que nomina y vota por ellas.

La única categoría en la que vota toda la academia es mejor película y es esta categoría cuyo método de selección es el más complicado y el que genera mayores controversias. Originalmente elegida por escrutinio mayoritario uninominal, hoy la categoría de mejor película es escogida por segunda vuelta instantánea también conocida como voto preferencial. Un sistema que muchas veces puede generar sorpresas y resultados que dejan a todos preguntándonos, ¿qué pasó? Cof, cof *Green Book* cof, cof.

Habiendo dicho eso pasemos a las predicciones de TODAS las categorías y veremos a cuántas le acertamos.

MEJOR PELÍCULA

La mas difícil de predecir pero una de las categorías que mas me gustó que anunciaran a principios de enero. Un año que nos dio “Parasite”, “Once Upon a time… in Hollywood”, “Marriage Story”, “Jojo Rabbit”, “Little Women” y por supuesto “Joker” es ya un buen año.

Lastimosamente creo que la política interna arriba descrita dejará que la vieja guardia de votantes se imponga y gane una película que se adhiera a la rancia formula de antaño. “1917” es ese tipo de película. Una historia de guerra, con un director (varón) con muchos premios en su haber, actores británicos y sin nada precisamente nuevo que contribuir al discurso cinematográfico. Me suena a una película que pudo haber sido relevante en 1950. No nos olvidemos del truco para ganar votantes disfrazado de innovación tecnológica. Los mismos votantes que eligieron a “Birdman” por sus tomas largas que dan la ilusión de ser una sola toma continua son los que, predigo, elegirán a “1917” como la mejor película de 2020.

Me apena que una película con tanta relevancia social e increíbles actuaciones como “Parasite” tenga que ser sujeta a estadísticas históricas (ninguna película extranjera ha ganado mejor película) y prejuicios de los votantes (muchos votantes confesaron no querer votar por una película con subtítulos). “Jojo Rabbit” me llegó mucho más al corazón que el satírico comentario social coreano dirigido por Bong Joon-ho, pero yo me dejo llevar por el sentimentalismo y mis preferencias no deberían interferir con mis predicciones.

Creo que ganará: “1917”

Podría sorprender: “Parasite”

Mi preferida: “Jo Jo Rabbit”

Debería ganar: “Parasite”

Se olvidaron nominar a: “The Farewell”, “Us” o ““Avengers: Endgame”” (¡Si ese “Avengers: Endgame”!).

MEJOR DIRECTOR

Déjenme empezar expresando mi indignación por la exclusión de Greta Gerwig, directora de “Little Women”, en esta categoría. Esto solo confirma que para triunfar en el cine ayuda mucho ser hombre. Y bueno…

Realmente pensé que este sería el año de Tarantino. Salí de “Once upon a time… In Hollywood” con la esperanza renovada de que la tercera sería la vencida. Y luego vi “Joker”, después se estrenó “Irishman”, “Parasite” y finalmente “1917”. Pobre Quentin siempre dama de honor, nunca novia. Ya llegará su venganza a lo Kill Bill.

Sam Mendes, quien ya ganó en esta categoría, por “American Beauty” hace exactamente 20 años, ha tenido una temporada de premiaciones casi perfecta. Este año ya se llevó los cuatro premios con mayor capacidad predictiva para los Óscares en esta categoría: los Golden Globes, BAFTA, Directors Guild y Critics Choice.

Otra categoría en la que siento pena por “Parasite” y “Joker”. Las políticas internas de la Academia les afectarán mucho en esta premiación. Creo que “Joker” y su director Todd Phillips sufrirán por el prejuicio de los votantes mayores. La Academia es rancia y elitista. El escritor de “Borat” y director de las películas “Hangover” aun tiene mucho que demostrarle a la Academia antes de que lo dejen llevarse la estatuilla.

Creo que ganará: Sam Mendes por “1917”

Podría sorprender: Bong Joon-ho por “Parasite”

Mi preferido: Quentin Tarantino por “Once Upon a Time… In Hollywood”

Debería ganar: Bong Joon-ho por “Parasite”

Se olvidaron nominar a: Greta Gerwig por “Little Women”, Taka Waititi por “Jojo Rabbit”.

MEJOR ACTOR

Este año la pelea de actores se encuentra realísticamente solo entre Joaquin Phoenix y Adam Driver. Ambas magistrales representaciones pero de una forma totalmente diferentes. Phoenix nos brinda un estudio de carácter de uno de los personajes mas icónicos del mundo de los comics, sin caer en los clásicos histrionismos de Guasones anteriores como el de Jack Nicholson o Mark Hamill. Este Guasón o Joker tiene mucho mas parecido con la actuación brindada por Heath Ledger, quien recibió la estatuilla de forma posthuma, y nos deja pelar las capas que se encuentran debajo del príncipe payaso del crimen.

Me confieso un escéptico de la reciente tendencia de tratar de explicar la maldad de villanos icónico. El Guasón no es un monstruo solo estaba triste. Maléfica no es la personificación del mal, tan solo es incomprendida. Y bueno…Tema para otro artículo.

Creo que en cualquier otro año Adam Driver hubiera tenido mayores chances pero la historia de los Óscares no dice que es difícil competir con alguien que ya lleva 4 nominaciones sin ganar, interpreta un personaje icónico y cuya película fue un éxito de taquilla.

Creo que ganará: Joaquin Phoenix por “Joker”

Podría sorprender: Adam Driver por “Marriage Story”

Mi preferido: Joaquin Phoenix por “Joker”

Debería ganar: Joaquin Phoenix por “Joker”

Se olvidaron nominar a: Adam Sandler por “Uncut Gems” o Taron Egerton por “Rocketman”.

MEJOR ACTRIZ

Otra categoría que parece haber estado cantada desde que salieron las nominaciones. “Judy” representa tantas cosas que la academia ama premiar y no menor entre esas cosas es la nostalgia. Judy Garland es un personaje histórico y fue miembro de la industria cinematográfica, tuvo una carrera incomparable y a pesar de ser nominada 2 veces, nunca ganó, la actriz que la interpreta es una múltiple nominada y ganó el Óscar por “Cold Mountain”, aunque muchos consideran que fue por una interpretación menor y premio consuelo por haber perdido el año previo.

Scarlett Johansson tuvo un año excelente. No solo fue parte de la película mas taquillera de todos los tiempos, sino que fue adorada por los críticos y el primer año en participar de los Óscares como nominada no solo recibió una nominación sino dos. Nos es la primera vez que sucede pero estadísticamente tener dos nominaciones el mismo año ha jugado en contra de las actrices que obtuvieron esa distinción. Cate Blanchett, Julianne Moore, Emma Thompson y Sigourney Weaver se quedaron con las manos vacías los años que fueron nominadas por dos películas. La división de votos tiende a jugar en contra de las nominadas. No puedo cerrar esta categoría sin mencionar que la interpretación de Cynthia Erivo en Harriet fue en verdad una clase magistral en actuación y que Saoirse Ronan con tan solo 25 años ya cuenta con 4 nominaciones al Óscar. No es tu año Saoirse pero es solo cuestión de tiempo.

Creo que ganará: Renée Zellweger por “Judy”

Podría sorprender: Cynthia Erivo por “Harriet”

Mi preferida: Cynthia Erivo por “Harriet”

Debería ganar: Renée Zellweger por “Judy”

Se olvidaron nominar a: Akwafina por “The Farewell” o Lupita Nyong´o por “Us”.

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Mucho menos que decir en la categoría de actuaciones secundarias o de reparto. En el caso de actor, este es el año de Brad Pitt. Un actor muy querido en la industria, es su tercera nominación, interpreta a un doble en una idealizada oda revisionista del Hollywood de los años sesenta, y fue dirigido por Tarantino, quien tiene buen historial de dirigir actuaciones ganadoras. Brad Pitt se llevó prácticamente todos los premios a actor de reparto de la temporada. Su categoría está repleta de actores que ya ganaron anteriormente pero Brad es dinero seguro para aquellos que estén apostando.

Creo que ganará: Brad Pitt por “Once upon a time… In Hollywood”

Podría sorprender: Joe Pesci por “The Irishman” pero no, será Brad.

Mi preferido: Brad Pitt por “Once upon a time… In Hollywood”

Debería ganar: Brad Pitt por “Once upon a time… In Hollywood”

Se olvidaron nominar a: Willem Dafoe por “The Lighthouse” o Matt Damon por “Ford v. Ferrari”.

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Al igual que en el resto de las categorías de actuación, Laura Dern cumple con el clásico check list de razones por las cuales la academia tiende a otorga el Óscar. Dern es una múltiple nominada que el consenso dicta que ya es hora de que sea reconocida, una actriz querida que después de haber estado en relativa obscuridad por algunos años a gozado un renacimiento de su carrera gracias a excelentes actuaciones en otros medios, viene de una familia de actores nominados (Bruce Dern y Diane Ladd son su padres) y ha estado ganando absolutamente todos premios de la temporada.

Creo que ganará: Laura Dern por “Marriage Story”

Podría sorprender: Seamos sinceros no habrá sorpresa será Laura Dern por “Marriage Story”

Mi preferida: Florence Pugh “Little Women”.

Debería ganar: Laura Dern por “Marriage Story”

Se olvidaron nominar a: Jennifer Lopez por “Hustlers” o Zhao Shuzhen por “The Farewell”

Antes de pasar al resto de las predicciones debo expresar mi decepción y algo de enojo con la Academia y sus aparentes prejuicios. Una película cuyo motor principal fueron sus fabulosas actuaciones fue “Parasite” y ninguno de sus actores fue nominado. Song Kang-ho quien interpreta al padre en la película merecía una nominación.

Ahora el resto de las predicciones:

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

Al respecto solo puedo decir que «Parasite» se llevará este como premio consuelo por no llevarse el Óscar a mejor película o mejor director.

Creo que ganará: “Parasite”

Podría sorprender: “Les Miserables”

Mi preferido: “Parasite”

Debería ganar: “Parasite”

Se olvidaron nominar a: “Portrait of a Lady on Fire”

MEJOR PELÍCULA ANIMADA

¿¿Qué?? ¿¿No nominaron a Frozen 2??

Creo que ganará: “Toy Story 4”

Podría sorprender: “Missing Link”

Mi preferido: “How to Train Your Dragon: The Hidden World”

Debería ganar: “I Lost My Body”

Se olvidaron nominar a: “Frozen 2”

MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL

Creo que ganará: “American Factory”

Podría sorprender: “Honeyland”

Mi preferido: “For Sama”

Debería ganar: “Honeyland”

Se olvidaron nominar a: “Apollo 11”

MEJOR GUIÓN ORIGINAL

Creo que ganará: “Parasite”

Podría sorprender: “Once upon a time… In Hollywood”

Mi preferido: “Knives Out”

Debería ganar: “Marriage Story”

MEJOR GUIÓN ADAPTADO

Creo que ganará: “Jojo Rabbit”

Podría sorprender: “Little Women”

Mi preferido: “Jojo Rabbit”

Debería ganar: “Joker”

MEJOR EDICIÓN

Creo que ganará: “Ford v Ferrari”

Podría sorprender: “Parasite”

Mi preferido: “Joker”

Debería ganar: “Joker”

MEJOR CINEMATOGRAFÍA

Creo que ganará: “1917”

Podría sorprender: “Joker”

Mi preferido: “The Lighthouse”

Debería ganar: “The Lighthouse”

MEJOR PARTITURA ORIGINAL

Creo que ganará: Hildur Guðnadóttir, “Joker”

Podría sorprender:S erá sorpresa si no gana Hildur Guðnadóttir, “Joker”

Mi preferido: Hildur Guðnadóttir, “Joker”

Debería ganar: Hildur Guðnadóttir, “Joker””

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

Creo que ganará: “(I’m Gonna) Love Me Again” de Rocketman

Podría sorprender: “Stand Up” de “Harriet”

Mi preferido: “Into the Unknown” de “Frozen 2”

Debería ganar: “Into the Unknown” de “Frozen 2”

MEJORES EFECTOS VISUALES

Creo que ganará: “1917”

Podría sorprender: “Irishman”

Mi preferido: “Avengers: Endgame”

Debería ganar: “Irishman”

MEJOR EDICIÓN DE SONIDO

Creo que ganará: “1917”

Podría sorprender: “Ford v Ferrari”

Mi preferido: “1917”

Debería ganar: “Joker”

MEJOR MEZCLA DE SONIDO

Creo que ganará: “1917”

Podría sorprender: “Ford v Ferrari”

Mi preferido: “1917”

Debería ganar: “1917”

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Creo que ganará: “Once upon a time… In Hollywood”

Podría sorprender: “1917” o “Parasite”

Mi preferido: “Once upon a time… In Hollywood”

Debería ganar: “Once upon a time… In Hollywood”

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

Creo que ganará: “Little Women”

Podría sorprender: “Once upon a time… In Hollywood”

Mi preferido: “Jo Jo Rabbit”

Debería ganar: “Joker”

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

Creo que ganará: “Bombshell”

Podría sorprender: “Joker”

Mi preferido: “Joker”

Debería ganar: “Joker”

MEJOR CORTOMETRAJE

Creo que ganará: “The Neighbors’ Window”

Podría sorprender: “Brotherhood”

Mi preferido: “Saria”

Debería ganar: “Brotherhood”

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

Creo que ganará: “Learning How to Skateboard in a Warzone”

Podría sorprender: “St. Louis Superman”

Mi preferido: “Life Overtakes Me”

Debería ganar: “In the Absence”

MEJOR CORTOMETRAJE ANIMADO

Creo que ganará: “Hair Love”

Podría sorprender: “Kitbull”

Mi preferido: “Kitbull”

Debería ganar: “Memorable”

Por: Luis E. Alipaz L.