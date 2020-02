Enfrentamientos violentos luego de un partido de fútbol de la primera división marroquí han causado decenas de heridos y daños materiales en Rabat, anunció este jueves la policía.

«Trece personas han sido detenidas por su supuesta implicación en lanzamientos de piedras, daños de bienes públicos, posesión de armas blancas y bengalas y violencia contra funcionarios públicos», indicó la DGSN (policía nacional) en un comunicado.

Los incidentes se produjeron al término del partido perdido por el Raja Casablanca contra el AS FAR de Rabat (1-0), el miércoles por la noche. Los enfrentamientos produjeron «varios heridos entre las fuerzas públicas» y «22 heridos ligeros entre los aficionados», detalló la DGSN.

Los actos vandálicos y enfrentamientos entre aficionados de fútbol son habituales en Marruecos, un país muy apasionado por este deporte.

El ‘clásico’ entre el Raja y el AS FAR suele ser escenario de riñas y altercados, al igual que el derbi Raja-Wydad.

Violences post-match #AsfarRca: 13 arrestations; 22 supporters blessés. Dans les rangs des forces de l’ordre, plusieurs blessés dont 5 grièvement (3 policiers et 2 pompiers). 19 véhicules @DGSN_MAROC, une ambulance et un fourgon d’incendie et 6 voitures de particuliers détruits. pic.twitter.com/O350ylHT6O

— 2M.ma (@2MInteractive) February 13, 2020