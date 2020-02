Página Siete Digital / La Paz

Desde las 03:00 los bomberos y el personal de la Gobernación trabajan en Tiquipaya después de que una intensa lluvia provocó el desborde del río Taquiña, lo que produjo una mazamorra que afecte viviendas y cubra vehículos de lodo.

“Sentimos no más el golpe y ese rato no más he tenido que hacer escapar a mis vacas ( ). Escuchamos gritos y decían auxilio y saquen sus cosas”, dijo una vecina a Unitel.

Al menos tres vehículos fueron rescatados hasta el momento y varias vías han quedado anegadas; de momento, se han registrado solo daños materiales.

Según el reporte, la mazamorra ha superado los 50 centímetros, los bomberos trabajan con el lodo hasta la cintura, mientras maquinaria pesada trabaja para auxiliar a los motorizados.

// Información en desarrollo //

Fuente:paginasiete.bo