El video musical oficial de la canción Rap God de la estrella del hip-hop Eminem alcanzó el hito en Youtube después de más de seis años de su lanzamiento en 2013.

El pasado viernes 14 de febrero, el artista Marshall Bruce Mathers de 47 años le dio al video su empuje final sobre la línea de meta al compartir un breve clip en sus páginas de Instagram y Twitter, junto con el título: “‘A todo el mundo le encanta apoyar una cuenta regresiva #RapGod llega a mil millones”.

"Everybody loves to root for a nuisance" #RapGod countdown to 1 billion uD83DuDCA5 – https://t.co/ODVYAOBfc0 pic.twitter.com/xj1WOaDwsL — Marshall Mathers (@Eminem) February 14, 2020

Tercer video de Eminem que rompe la barrera de mil millones de visitas

Rap God es el tercer video de Eminem que llega al punto de referencia. Sus canciones Not Afraid y Love the Way You Lie, con Rihanna, también superado las mil millones de visitas en YouTube, según cita CNN.

Despacito, de Luis Fonsi y Daddy Yankee, es actualmente el video más transmitido en la plataforma, habiendo acumulado más de 6.600 millones de visitas hasta ese viernes.

Gangnam Style, el megahit de 2012 del músico surcoreano Psy, fue el primer video en superar los mil millones de visitas. La canción de baile pegadiza, que encabezó las listas de éxitos en 27 países, según la Official Charts Company, y generó miles de parodias en línea, actualmente tiene más de 3.500 millones de visitas.

En 2015, la canción colaborativa de Wiz Khalifa y Charlie Puth See You Again hizo historia como el primer video de rap en superar los mil millones de visitas en YouTube. La canción, que apareció en la banda sonora de Furious 7 y estaba dedicada al fallecido actor Paul Walker, alcanzó el hito sólo seis meses después de que se publicó en el sitio web para compartir videos.

Fuente:paginasiete.bo