Erika Segales / La Paz

El primer debate presidencial de cara a los comicios del 3 de mayo no logró concretarse por falta de voluntad de los aspirantes a la silla presidencial, según los organizadores. En respuesta, voceros y jefes de campaña de cuatro de los frentes en carrera electoral atribuyeron la inasistencia a la recargada agenda de los candidatos, a la inequidad de condiciones y a la “falta de coordinación”.

La actividad debía llevarse a cabo la mañana de ayer en el Paraninfo Universitario para que los presidenciables presenten sus propuestas económicas. Los organizadores del evento fueron la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, la carrera de Economía y la Asociación de Docentes de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, entre otros.

“Si están pretendiendo ser presidente o presidenta, y si quieren liderar la política, la economía, la sociedad boliviana, deben presentar su programa, en este caso además con acento en lo económico. Por las excusas y las vueltas que dieron sobre el tema mi conclusión es que o no tienen las respuestas o las ganas de presentar sus propuestas económicas al país”, manifestó Alberto Bonadona, reconocido analista económico y uno de los organizadores del evento.

El experto señaló que los candidatos fueron invitados de forma escrita con tres a cuatro semanas de anticipación y lamentó la suspensión de la actividad. Indicó que en muchos de los casos los frentes propusieron que los represente un delegado, pero considera que ese no era el objetivo, sino que sean los presidenciables quienes se dirijan a los jóvenes electores.

“Estamos con falta de ideas o propuestas que puedan esclarecer a los votantes, para que sepan por quién votar. No es fácil llegar a ellos, fue todo un drama, no es sencillo. Nos pusieron en la complicada situación de suspenderlo y de pedir las disculpas del caso, con la esperanza de que pudiera posponerse para una fecha posterior”, señaló.

Al respecto, la vocera del MAS, Marianela Paco, sostuvo que hubo una falta de coordinación entre los organizadores y las personas que colaboran con la agenda del candidato a la presidencia del MAS, Luis Arce. Afirmó que desconocen quién recibió la carta de invitación, pero que en cuanto se enteraron de la promoción de la actividad avisaron que su candidato no podría asistir porque estaría en Santa Cruz.

“No estamos rehuyendo a ningún debate, pero no conocemos en qué momento y con quién se hizo la coordinación. La gente que ayuda a coordinar la agenda de Luis Arce no llegó a recibir la invitación formal. Estamos abiertos al debate, cómo Luis Arce no va a ir a la universidad donde dictó clases tanto tiempo para hablar de economía, que es su área”, sostuvo.

Mientras que el jefe de campaña de Comunidad Ciudadana, Ricardo Paz, atribuyó la inasistencia del postulante a la Presidencia Carlos Mesa a la recargada agenda de actividades que debe cumplir.

“El candidato Carlos Mesa tiene buena voluntad y un plan económico publicado y difundido ampliamente. Lo que no tiene es tiempo para atender centenares de invitaciones para participar de foros y debates parecidos. En la medida de las posibilidades, participaremos de los eventos más abarcadores”, señaló.

Por su parte, el jefe de campaña de Libre 21, Gilber Méndez, afirmó que se manifestó toda la predisposición para que el candidato presidencial Jorge Tuto Quiroga asista al evento. Aunque se observó que la actividad debería ser en igualdad de condiciones para todos los frentes, es decir que vayan todos los presidenciables y no delegados.

“Expresamos nuestra plena predisposición para que Jorge Tuto Quiroga asista a ése y todos los foros a los que nos inviten. Pero observamos que deberían estar los candidatos a presidente y no reemplazantes, como quería hacer la candidata Jeanine Añez, quien confirmó a Samuel Doria Medina”, expresó.

Este medio intentó comunicarse con el coordinador de campaña de Juntos, que postula a Jeanine Añez como presidenta; sin embargo, no hubo ninguna respuesta. Al igual que con la coordinación de Creemos, del líder cívico Luis Fernando Camacho.

Mientras que el delegado de Pan-Bol, Abdías Cárdenas, aseguró que “en ningún momento” les llegó la invitación para la participación de su candidato, Feliciano Mamani.



Punto de Vista

Sonia montaño, analista política



“Los debates son imprescindibles”

Hay que tener en cuenta que los debates son imprescindibles. Tienen que haber debates, porque es la única manera en que la ciudadanía puede saber lo que piensan los candidatos. Es un buen elemento para formar una opinión, es parte de la democracia.

Pero deben ser bien organizados, para que el debate se dé entre candidaturas iguales. No es fácil organizarlos, se deben tomar en cuenta varios aspectos, inclusive el tiempo de preguntas y respuestas.



