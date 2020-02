Carlos D. Mesa Gisbert / Expresidente de Bolivia

El memorable 5-4 del 21 de febrero de 2020, partido para la emoción, que los hubo, con un marcador enloquecedor y enloquecido de lo que parecía una victoria atigrada (4-2), a una remontada celeste (5-4), con un Riquelme desmayado y héroe y un Conejo Arce gladiador.

Dos veces Riquelme, dos veces Saavedra y Ábrego; por los atigrados Reynoso, Veyzaga, Barbosa y Chura. Un penal anotado, uno fallado, un gol inexplicablemente anulado a The Strongest y una intensidad sin igual. Todo este maremágnum de emociones nos obliga a ir al cofre de los recuerdos y preguntarnos cuántos partidos clásicos terminaron con un total igual o mayor a nueve goles.

Periodo Amateur (1914-1949)

En la etapa amateur no lo hubo. La máxima cantidad de tantos, ocho, fue un 7-1 a favor de The Strongest. Una goleada incuestionable sin duda, pero eso no fue lo más importante. Queda para la historia el único partido clásico jugado en dos años ¿Sí? ¡Sí! ¿Qué pasó? 30 de diciembre de 1946, torneo “de honor”, estadio Siles, ganaba The Strongest por 3-1 cuando se desató una lluvia torrencial que dejó el campo intransitable.

El árbitro suspendió el partido que se reanudó ¡dos meses y medio después!, el 16 de marzo de 1947, al punto que antes de la reanudación de dicho partido, el 3 de febrero de ese año, se disputó un clásico amistoso. Las cosas no cambiaron sino que empeoraron para Bolívar pues el Tigre hizo cuatro goles más, terminando el encuentro bienal con el marcador 7-1.

La figura indiscutible fue Roberto Caparelli, el mayor goleador histórico del periodo 1945-1955. Con ese resultado The Strongest ganó ese torneo relámpago entre los dos campeonatos oficiales de 1946 y 1947.

Primer periodo profesional (1950-1976)

El 28 de enero de 1951, a poco de iniciado el profesionalismo, Bolívar derrotó a The Strongest por 6-4 por el campeonato nacional. Los goles celestes fueron de Arlindo Puertas (2), Víctor Agustín Ugarte, Mario Mena y Wálter Orozco, los del Tigre mediante autogol del bolivarista Alberto Ramírez, Cayo y Óscar Salas (2).

Pero el récord absoluto, un festival de goles, no otra cosa, se produjo el 31 de mayo de 1956 con ¡13 goles! en un partido amistoso. 8-5 a favor de Bolívar. La particularidad adicional fue que el inolvidable Mario Mena se dio un banquete al anotar cinco de los ocho tantos celestes, Ugarte hizo dos y Pedro Albornoz, uno. Por The Strongest sumaron el marcador Onofre Benítez, Luis Alarcón, Alfonso Trujillo y René Robles.

El 3 de febrero de 1957, Bolívar derrotó por 7-2 a los aurinegros por el torneo oficial con anotaciones de Ugarte que hizo un póker, Carlos Antonieta (2) y Édgar Vargas. Los dos goles del perdedor los hicieron Trujillo y Benítez. Devolvió gentilezas The Strongest en un cuadrangular amistoso el 12 de abril de 1964, con un marcador también de 7-2. Los goles atigrados fueron de Jorge Morales (un hat trick), Ramiro Quevedo (2), Rolando Vargas y Adolfo Flores. Por Bolívar descontó Wálter Costa (2).

Liga (1977-2018)

Un solo partido de este periodo tuvo nueve goles. El 30 de abril de 1978 los celestes derrotaron a los atigrados por 6 a 3 ante 35.000 espectadores. Los académicos anotaron mediante Porfirio Jiménez (2), Carlos Aragonés (2), Jesús Reynaldo de penal y Carlos Borja. Para el Tigre sumaron Mario Concha Argarañaz, Ricardo Fontana y Rolando García. En total, siete partidos con nueve goles o más, 5 en el primer periodo profesional, uno en la era liguera y uno en la división profesional. seis victorias celestes y una atigrada.

En la era amateur ningún partido con nueve goles, uno con ocho, con victoria de The Strongest.

