La Justicia determinó la noche de este sábado la detención preventiva por seis meses en el penal de San Pedro para el exministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, por el caso INRA.

La exautoridad es investigada por designar a Juan Carlos León como titular del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) sin cumplir los requisitos.

Tras culminar la audiencia de medidas cautelares que duró casi de cinco horas, el juez optó por el presidio al hallar riesgo procesal porque el procesado no acreditó trabajo estable y arraigo social, informó su abogado Wilson Cortez.

“Pese a que se ha presentado su credencial de abogado, su NIT donde se establece donde funciona su oficina, facturas donde él está ejerciendo esta actividad desde enero, el juez nos dice que no tiene trabajo. Cómo un abogado acredita que trabaja si no es con su credencial de abogado, como un abogado acredita su labor si no es con el NIT. No puede explicar eso el juez”, reclamó el jurista.

La mañana del viernes, agentes de la Policía aprehendieron al exministro que es investigado por los delitos de incumplimiento de deberes y nombramientos ilegales en el INRA.

El Ministerio Público dictó el jueves una orden de aprehensión en contra de la exautoridad luego de que no asistiera a la cita para su declaración informativa en calidad de sindicado.

Según la denuncia, Juan Carlos León no contaba con título de licenciatura ni experiencia para ocupar el cargo. La Fiscalía también investiga a esta persona. (22/02/2020)

Fuente:la-razon.com