Wilster se reivindica a costa de Always Ready

Wilstermann tuvo complicaciones para sumar una nueva victoria. El Rojo superó ayer por 2-0 a Always Ready, en el partido correspondiente a la octava jornada del torneo Clausura que se jugó en el estadio Félix Capriles.

Al cuadro valluno el partido se le complicó más de lo que esperaba y tuvo que esperar el segundo tiempo para abrir el marcador. Al frente, el conjunto alteño tuvo sus ocasiones para desequilibrar la brega a su favor, empero no pudo conseguir su cometido.

Serginho (25’ST) y Jaime Arrascaita (36’ST) fueron los artífices de la victoria de los cochabambinos que con el resultado suman 13 unidades y queda a tres puntos del líder Royal Pari.

El partido

En los primeros minutos del encuentro, el local buscó los espacios para acercarse con peligro sobre el arco de Always Ready.

En distintos momentos, con la presencia de Esteban Orfano, Serginho y Marcos Rosales, el Rojo insistió por las bandas.

Los locales se toparon con una defensa sólida, complementada con el portero Carlos Lampe, que frenó sus intenciones de llegar al gol.

El lateral argentino tuvo una primera ocasión en el 5’PT cuando ingresó por el sector derecho, puso el centro para Gilbert Álvarez que no alcanzó a cabecear el balón.

Una de las opciones individuales que estuvo más cerca de abrir la cuenta se dio en el 9’. Serginho recuperó un balón en el borde del área grande, dio media vuelta y puso un remate fuerte que halló bien ubicado a Lampe.

Always Ready esperó en su campo y una vez que analizó las intenciones de su rival, se lanzó al ataque.

En el 14’ tuvo una buena oportunidad. Desde el tiro de esquina, llegó un centro para Rafael da Silva que puso el frentazo que salió desviado.

Tres minutos después, el cuadro millonario anotó un gol pero la jugada se anuló debido a una posición fuera de juego.

Marc Enoumba metió un pase para Da Silva, el balón no fue interceptado por ningún defensor y llegó para el volante que empujó el esférico sin tomar en cuenta su posición ilícita.

La opción más clara para el local se registró en el 19’PT, Serginho recuperó un balón en el mediocampo y avanzó en busca del arco de Always. El brasileño entregó el esférico a Paul Arano que sacó un potente remate que fue directo a las manos de Lampe, éste logró devolver la pelota.

En los siguientes minutos, el local tuvo muchos desaciertos que le dieron mayor libertad a la visita para desarrollar su juego.

Los atacantes del cuadro millonario tuvieron varias ocasiones para abrir la cuenta, pero el portero Arnaldo Giménez estuvo acertado en sus intervenciones.

A los 35’PT, Fernando Saucedo puso un centro para Gustavo Britos que cabeceó sin dirección.

Sobre el final del primer tiempo, Víctor Hugo Melgar anotó la diferencia con un potente remate, pero encontró a Giménez bien ubicado.

A Wilstermann le faltó más volumen en el ataque, por lo que el ayudante de campo Gastón Ramondino dispuso el ingreso de Jaime Arrascaita en el sector derecho.

La presencia del yungueño le otorgó mayor movilidad al medio sector y provocó serias complicaciones a la última línea del conjunto alteño.

En la disposición del complemento, el Rojo tuvo una salida más ordenada por las bandas. Serginho y Arrascaita le dieron más de un dolor de cabeza a la defensa visitante pero no podía llegar el gol.

La salida del Aviador brindó espacios para que Always Ready vaya al ataque y así lo hizo.

En los primeros minutos del segundo tiempo, Josué Mamani, Marcos Ovejero y Javier Sanguinetti fueron los más incisivos en la búsqueda de la ventaja.

Giménez, seguro en la última línea, intervino en varias acciones e impidió su cometido.

En el 25’ ST, Orfano halló un espacio por el lateral derecho, ingresó con velocidad, puso un centro para Álvarez que no pudo llegar, pero apareció Serginho desde atrás para empujar el balón (1-0).

Wilstermann parecía conformarse con el resultado, pero Always Ready no daba muestras de darse por vencido.

Con el ingreso de Kevin Romay, el Millonario intentó hacer daño, pero no articuló sus jugadas de peligro y no hizo daño.

Sobre 36’ST, Álvarez recogió un balón cerca del medio sector, dio media vuelta e ingresó velozmente, cuando vio que se quedaba sin ángulo, cedió el balón a Arrascaita que sólo tuvo que empujar el esférico para el 2-0 definitivo.

El Rojo recibirá a San José, el miércoles a las 20:30 por la jornada 9 del certamen.

Con goles de Serginho y Jaime Arrascaita, el Rojo sumó una victoria. Con 13 puntos se ubica en el cuarto puesto.

OPINIONES

«Sabíamos que el partido iba a ser así. Always tiene un gran equipo, pero hoy (ayer) quedó demostrado que Wilstermann tiene el mejor plantel de Bolivia, que tenemos las mejores individuales. Así que contento por la victoria de hoy (ayer)». Arnaldo Giménez. Arquero de Wilstermann.

«Lamentablemente, no hacemos goles, el primer tiempo tuvimos dos o tres situaciones. Nos llegaron y nos convirtieron, Wilstermann no está jugando bien, teníamos que aprovechar pero no pudimos». Fernando Saucedo. Volante de Always Ready.