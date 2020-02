El representante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) y exDefensor del Pueblo, Rolando Villena, pidió bajarse de la carrera electoral a los candidatos presidenciales de oposición al Movimiento al Socialismo (MAS) que no tienen la posibilidad de ganar los comicios del domingo 3 mayo.

“Tienen que bajarse aquellos que no tienen ya posibilidades (de ganar)”. ¿Los que están por detrás de Arce, Mesa y Añez deberían bajarse? Claro, tendría que ser eso. Se van a quedar ellos con el 1%, 2% y por ahí un 4%, pero rédito para quién va ser, sólo para su tienda política y para nadie más”, afirmó Villena en entrevista con la Red ERBOL.

En la encuesta de Ciesmori, el MAS aparece con 31% de intención de voto que equivale a 36% de proyección de votos válidos, es decir, a cuatro puntos de lograr un porcentaje que le permita ganar en primera vuelta. Mientras que Carlos Mesa está en segundo lugar con 17,1%, Jeanine Añez alcanza el 16,5% y los demás candidatos se reparten el resto de la preferencia electoral.

En ese contexto, el representante del Conade cuestionó a los políticos contrarios al partido de Evo Morales, que en su criterio, “están en otra dirección y con otro discurso, no con aquello que el pueblo está esperando”. Advirtió que una oposición dividida favorecerá al MAS en las próximas elecciones por lo que considera que es hora de construir unidad.

“Cuanta más división haya (en la oposición), más posibilidades hay de que el MAS esté fortalecido. No queremos eso, entonces estamos convencidos de que el único camino es la unidad; pero no la unidad para una foto, no la unidad para salir del paso, sino tiene que ser a mediano y largo plazo”, explicó.

Sin embargo, el exDefensor del Pueblo cree que “estamos lejos” de lograr la “unidad programática” entre los políticos de la oposición, pero espera que “haya un compromiso renovado” al recordarse el cuarto aniversario del 21F. Señaló que los bolivianos “hemos logrado un paso importante, pero las tareas pendientes son grandes” tras el periodo de transición.

Finalmente, Rolando Villena criticó el anuncio realizado por el excívico Luis Fernando Camacho sobre dejar “en blanco” su candidatura en su afán de impedir el retorno del Movimiento Al Socialismo (MAS) al poder. En criterio del representante del Conade “hizo ruido y no había nada, ni siquiera un poquito, es mucho ruido y no hay nada”.

“Estamos haciendo las mismas cosas que hacían los liderazgos políticos decadentes. Este liderazgo joven que, por el tiempo que están en el escenario político, están haciendo cosas que hacían los políticos viejos”, sostuvo.