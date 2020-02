Con el objetivo de agotar los mecanismos internos en el país, Eugenio Raúl Zaffaroni y Raúl Gustavo Ferreyra, abogados del expresidente Evo Morales, anunciaron que presentarán un recurso ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y que esta instancia tendrá la última palabra sobre la habilitación del líder del MAS como candidato a primer senador por el departamento de Cochabamba.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) inhabilitó a Morales por no cumplir el requisito de residencia permanente, dado que no vive en Bolivia desde noviembre del año pasado. Sin embargo, los abogados creen que “esto contradice la jurisprudencia” y que “hay una discriminación porque a otras personas con las mismas condiciones se las habilita, a él se lo inhabilita”. En esa línea, Morales reveló el lunes que su “plan B” para ser habilitado como candidato es presentar un Amparo.

Frente a esa situación decidieron acudir al TCP aunque “no tenemos muchas esperanzas dentro de Bolivia respecto de los recursos internos” porque consideran que el mismo Tribunal Constitucional “ha dictado una medida inconstitucional” al prorrogar el mandato de la presidenta transitoria Jeanine Añez.

Demanda ante la CIDH para llegar a la Corte IDH

Una vez agotado las instancias internas, los abogados Zaffaroni y Ferreyra anunciaron que presentarán una demanda ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que puede “tomar medidas cautelares”, en caso de no respetarse la misma, podrían solicitar las “medidas provisionales que son de cumplimiento obligatorio”.

“Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En líneas generales no llega a la Corte la victima de la violación de los derechos humanos sino que pasa a través de la Comisión Interamericana que tiene sede en Washington. Puede tomar medidas cautelares. O bien, si no se respetan las medidas cautelares que le puede ordenar al Estado boliviano, puede solicitarle a la Corte medidas provisionales que sí son de cumplimiento obligatorio”, explicó Zaffaroni.

En ese marco, los juristas creen que la CIDH y la Corte IDH se pronunciarán antes de las elecciones generales del 3 de mayo porque consideran que el caso de Evo Morales “va a llamar la atención de los jueces internacionales” ya que se trata “de un expresidente perseguido, exilado, que se le van a confiscar los bienes”. Dicen que incluso existen antecedentes favorables como las “medidas cautelares en Colombia frente a la casación de mandatos”.

El 21F y cuarto mandato de Evo

Los juristas se pronunciaron también sobre los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016 donde ganó el no a la reelección de Evo Morales. En criterio del abogado Ferreyra “no fue una decisión correcta” que Morales se postule para un cuarto mandato frente a la decisión mayoritaria expresada en la consulta popular. Sin embargo, ambos juristas resaltan la sentencia 084/2017 que posibilita la reelección indefinida del líder cocalero.

“Eso ha quedado explicitado últimamente cuando Morales ha reconocido que no había sido una de sus mejores decisiones. Pero más allá de lo que piense Morales, creo que es importante lo que pienso yo. Creo que no fue una decisión correcta en ese caso, me parece que fue una decisión que se pudo haber no tomado realmente, por ejemplo la de haber tomado el referéndum y buscar el cuarto mandato. Pero ya está. Había ganado el No, pero fue una decisión del TCP el que dijo realmente que estaba habilitado para un cuarto mandato”, dijo Ferreyra.

“El mismo que declara la constitucionalidad de la prolongación de mandatos extinguidos con la misma composición. Son los mismo nueve jueces que le dijeron a Evo Morales que estaba en condiciones de ir por el cuarto mandato y que prorrogaron el mandato de la autoridad ejecutiva”, manifestaron.