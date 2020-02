Claudio Vivas admite que Bolívar tiene “errores defensivos” y que la tarea inmediata es corregirlos en lo que queda antes del debut de su equipo, el 4 de marzo, en la Copa Libertadores de América 2020.

El entrenador de la Academia celebró con mesura el triunfo en el clásico frente a The Strongest por los cinco goles que convirtió su equipo, tres de ellos en el segundo tiempo que le sirvieron para la remontada.

Sin embargo, también se preocupó porque sufrió cuatro en contra, todos en la primera parte, un detalle que la victoria no puede tapar y no se puede dejar pasar.

“En el segundo tiempo defendimos un poco mejor, en el primero hubo muchas dificultades. Los resultados sirven para mantener armonía en el grupo, pero también sirven para corregir las cosas. Estamos conscientes de nuestros errores defensivos, no los podemos ocultar y tenemos que tratar de ir mejorando. Es la línea o lugar en la que más dificultades tenemos”, enfatizó el entrenador.

No es un detalle menor, pues si bien Bolívar es el equipo más efectivo en las primeras ocho jornadas del campeonato, con 22 anotaciones, no puede decir lo mismo de los goles en contra, porque ha recibido 12.

Entre los primeros cuatro equipos de la tabla es el que más veces ha visto vulnerada su valla. En cambio, a Royal Pari le hicieron 5, a Always Ready 8 y a Wilstermann 7.

“Ahora tenemos lesionado a Luis Gutiérrez y Roberto Domínguez está jugando con pierna cambiada”, agregó el DT, en alusión a que el boliviano acusa un desgarro en el gemelo derecho, mientas que el dominicano está jugando por derecha siendo que su perfil es el izquierdo.

En contrapartida, ya está bien el paraguayo Teodoro Paredes, con quien podría contar desde mañana por lo menos para el banco de suplentes.

A la Academia le quedan dos encuentros más del torneo Apertura antes de su primer juego por la Libertadores. Precisamente, este jueves visitará a Real Santa Cruz (15.00) y el domingo recibirá a Real Potosí.

En principio, el Real cruceño y Bolívar se habían puesto de acuerdo con adelantar su juego para mañana; no obstante, no contaron con que el estadio Tahuichi Aguilera no está disponible, por lo que tuvieron que ratificar la programación original.

“Jugar el miércoles nos favorecía por el tema del horario, a las 19.00, pero luego nos confirmaron que jugaremos el jueves, así que volvimos a la normalidad y no hay ningún problema, nos adaptaremos al horario, a la cancha y al rival que sea. No está dentro de nuestro libreto quejarnos ni mucho menos, hay que aceptar las condiciones y preparar un equipo dinámico e intentar ganar en Santa Cruz, que es una cuenta pendiente”.

Bolívar tiene tres derrotas en lo que va del certamen, todas en ese departamento: frente a Royal Pari (1-0), Guabirá (2-1) y Blooming (2-1).

El plantel también está en puertas de afrontar la seguidilla de partidos, pues se avecina su debut copero. A partir de ahí deberá atender los dos certámenes y la idea que tiene Vivas es no ceder en ninguno.

“Estamos esperando al rival, ya sea Guaraní que ganó de ida a Palestino o éste, por lo tanto tendremos un viaje de por medio ya se a Asunción o Santiago de Chile y luego retornaremos para jugar en El Alto con Always Ready. Así está diagramado el cronograma. Nos gusta competir, nos gusta jugar seguido y lo queremos hacer sacando buenos resultados, tanto en el torneo local como en la Libertadores”.

El partido de vuelta entre Guaraní y Palestino será mañana.

Los datos

Trabajo y viaje

La última sesión previa al partido con Real Santa Cruz será hoy por la mañana en Huajchilla, de donde el grupo se irá al aeropuerto para viajar a la capital oriental.

¿Desde el vamos?

Es casi un hecho que Jairo Quinteros será titular si es habilitado hoy, pues llegó su CTI. Y también jugaría Emiliano Vecchio.

(26/02/2020)

Fuente:la-razon.com