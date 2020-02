En los últimos desastres provocados por las lluvias, la familia Tola en el municipio de Tiquipaya, en el departamento de Cochabamba, ha sido damnificada por debido a la mazamorra por segunda vez, reportó radio Kancha Parlaspa de la Red ERBOL.

En la mazamorra de hace dos años, registrada en febrero de 2018, la familia Tola, dedicada a la costura, sufrió la afectación en su domicilio.

Tras el desastre, fue beneficiada con el programa de viviendas sociales, sin embargo, los familiares retornaron a la zona de peligro y volvieron a sufrir la tragedia. La vivienda quedó con daños severos por el lodo en su planta baja.

El padre de familia afirmó que tiene todos los documentos y están al día con los impuestos. Señaló que incluso tienen los planos aprobados para la construcción.

“Ahora dicen que es una zona no estable”, reclamó.

Considera que debió prevenirse la tragedia de mejor manera, considerando que esto ya sucedió anteriormente.

“¿Por qué no nos han dicho? ¿Por qué nos han construido viviendas de emergencia ahí? Por lo menos deberían decirnos que no había, ahora dicen que hay que evacuar a 100 metros, no sé, la verdad, no entiendo”, lamentó.

Ahora que el Gobierno de transición anunció la reubicación de las familias afectadas, ellos dicen que no se moverán de allí si no se les otorga las mismas condiciones en otro lugar, puesto que tienen inversiones y deudas con el banco.

“No nos pueden botar como animales. Nosotros no nos vamos a dejar: si es posible, estamos dispuestos a perder la vida dentro de nuestras casas y vamos hasta las últimas consecuencias”, afirmó.

El jefe de la familita de costureros lamenta que en tanto tiempo no se les haya dicho que era una zona de peligro y que se haya aprobado los planos de construcción en la misma zona donde ha vivido por 37 años y que ahora está devastada.