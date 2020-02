Hombre sencillo, nacido de las bases mineras de Uncía (Potosí) y con el entusiasmo de enfrentar a los pesos pesados en las elecciones nacionales del 3 de mayo, el dirigente minero cooperativista Feliciano Mamani Ninavia, candidato presidencial del Partido Acción Nacional Boliviano (PAN-Bol), en entrevista con Animal Político, descartó la posibilidad de conformar un frente único para enfrentar al Movimiento Al Socialismo (MAS). Mamani se asume como el “candidato de las cooperativas mineras”, pues fue propuesto por ese sector en un congreso; sin apoyar “ni a la izquierda ni a la derecha”, confía en superar ampliamente la votación lograda por PAN-Bol en los comicios de octubre, cuando casi pierde la personería al estar su votación por debajo del 3% requerido para seguir vigente.

—¿La suya es una candidatura de las cooperativas? ¿Qué caudal de votación le puede dar esto?

—Si bien mi candidatura es en representación de las cooperativas mineras, pero también es incluyente, porque somos parte del sector laboral y es por eso que también están representados los otros sectores sociales, con el fin de que los trabajadores puedan sumarse a este proyecto político. Estamos seguros de que tendremos un importante caudal de votación en las elecciones nacionales del 3 de mayo, porque simbolizamos a las clases más empobrecidas del país que quieren un verdadero cambio con justicia social.

—¿Qué fuerza realmente tendrá PAN-Bol? Hay que tener en cuenta de que en las elecciones anuladas del 20 de octubre casi pierden su personería jurídica.

—Hay que aclarar que las elecciones presidenciables pasadas fueron anuladas por problemas de fraude del gobierno anterior y era otra coyuntura distinta a la que actualmente estamos viviendo, por eso es que PAN-Bol se estaría presentando, prácticamente, por primera vez, y con la participación de la fuerza laboral vamos a revertir los resultados de las encuestas. Estamos con optimismo de que con la campaña que vamos a encarar en contacto directo con el pueblo hay la esperanza de obtener entre el 20% y el 25% de la votación.

—¿Se puede definir su candidatura como ‘antimasista’, como las otras? ¿Se sumará a un frente único contra el MAS?

—Represento la candidatura del pueblo en las elecciones del 2020, y como tal, no nos vamos a prestar a los juegos de ningún partido político, por eso no estaré apoyando ni a la izquierda y menos a la derecha, solo con la población boliviana que se está sumando a este proyecto político. Por eso, las decisiones que adoptamos de forma orgánica en PAN-Bol con las organizaciones sociales, es participar de forma independiente en los comicios. Por lo tanto, no apoyaremos a ninguno de los binomios de los partidos políticos que están protagonizando en las elecciones presidenciales del 3 de mayo.

—¿Se puede decir que ustedes irán por el voto de los desencantados con el proceso de cambio?

—Somos un proyecto incluyente, no tenemos resentimiento con ninguno de nuestros compatriotas, estamos en democracia, vamos a respetar las decisiones que tengan de manera independiente cada ciudadano y más bien, estamos invitando a los compatriotas para que puedan sumarse a las filas del Partido Acción Nacional Boliviano.

—En la primera encuesta están penúltimos. ¿Cuáles serán los grandes temas que propondrán a debate en la campaña?

—En los debates con los candidatos presidenciales vamos hacer conocer nuestro plan de gobierno 2020-2025, propuesta de PAN-Bol, que toma en cuenta a cada uno de los sectores sociales del territorio nacional y sobre esa base nos vamos a enfocar. Eso significa que nuestro programa de gobierno está sustentado sobre pilares sólidos, como por ejemplo el tema laboral, con la defensa de los trabajadores, haciendo respetar sus derechos estipulados en la Ley General del Trabajo. Otro pilar fundamental es sin lugar a dudas una salud más justa, con un verdadero seguro incluyente, solucionar de manera definitiva el hacinamiento en los centros hospitalarios, que son los problemas diarios que se ven en el país. Un tercer pilar es fortalecer la educación primaria y secundaria de Bolivia, con la premisa de una formación gratuita para los niños y jóvenes de nuestra amada Bolivia. El cuarto pilar es la estabilidad económica, dando certidumbre para que el sector empresarial y la pequeña y mediana empresa puedan invertir y convertir una potencia económica al país.

—¿Seguirá las acciones del actual Gobierno de transición?

—PAN-Bol tendrá la sabiduría de mantener las políticas de Estado que son de beneficio social de las mayorías, pero también vamos analizar y evaluar su vigencia de algunos proyectos o programas que puedan poner en riesgo a nuestra población boliviana. En síntesis, vamos a rescatar lo bueno y desechar las medidas que son perjudiciales para los más necesitados de nuestra amada Bolivia, priorizando la justicia social y las propuestas de los sectores que forman parte del partido.

—¿Cómo se encuentra preparado para enfrentar las elecciones presidenciales de mayo?

—No vamos a defraudar la confianza depositada en mi persona y en la señora Ruth Nina, como candidatos de PAN-Bol y hay el optimismo y la confianza de que vamos a gobernar Bolivia. Por eso, estamos trabajando para revertir las encuestas y convertirnos en una alternativa posible para llegar al Palacio Quemado.

—¿Cuál será la estrategia de campaña de PAN-Bol?

—Estamos en plena socialización de nuestro plan de trabajo y es por eso que tenemos previstas varias reuniones en los nueve departamentos del país para encarar la campaña para participar en las elecciones presidenciales. Arrancamos con todo después de las fiestas de Carnaval, oficializando nuestra campaña proselitista en las distintas regiones y circunscripciones del país, conociendo las necesidades de la gente en un contacto directo en los barrios de las distintas ciudades. Estoy seguro de que con el apoyo del voto en las elecciones del 3 de mayo de la clase obrera, con la que me identifico totalmente, llegaremos a ser gobierno y para eso estamos trabajando y vamos a recorrer cada rincón de Bolivia.

Datos

Nombre: Feliciano Mamani Ninavia

Nació: Uncía (Potosí).

Estado civil. Casado.

Fecha de Nacimiento. 21 de febrero de 1976.

Actividad: Minero.

Ocupación: Dirigente sindical.

Perfil

Es dirigente de la Federación de Cooperativas Mineras (Fencomin), gremio sindical que lo propuso como el candidato presidencial de PAN-Bol.

