Página Siete / La Paz

Víctor Ábrego conquistó ayer su cuarto gol en el campeonato con la casaca de Bolívar; sin embargo, el tanto que le marcó a Real Santa Cruz tuvo un significado especial para él, ya que lo hizo ante el club que lo había desahuciado como jugador profesional.

A los 23 minutos Ábrego sacó una volea de aproximadamente 30 metros por encima del golero Peña. El jugador corrió a abrazarse con sus compañeros y empezó a llorar de una forma inexplicable, pese al consuelo que recibió de Emiliano Vecchio y el resto de sus colegas.

Al final del partido, Ábrego dijo que “lloré porque me saqué la espina. Una persona del otro equipo (Real) me dijo que no servía para nada y hoy tengo este presente y la oportunidad de marcar goles”.

En cuanto al partido, el técnico Claudio Vivas destacó el juego que tuvo la Academia en el segundo tiempo. “En el primer tiempo tuvimos tenencia de la pelota, pero no fuimos profundos. En cambio, en el complemento hubo buenos rendimientos personales y colectivos”, comentó.

La plantilla celeste retornó anoche de la capital oriental y para esta jornada el técnico Vivas tiene programada una sesión futbolística con los jugadores que no participaron en el juego de ayer.

El paraguayo Teodoro Paredes será incluido en la sesión para ver en qué condiciones se encuentra luego de haber superado un desgarro que no lo dejó debutar hasta el momento en el torneo Apertura.

Si Paredes muestra condiciones, será tomado en cuenta en el juego del domingo frente a Real Potosí y seguramente será parte de la delegación que viajará la próxima semana al debut en la Copa.

Fuente:paginasiete.bo