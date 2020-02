Marco Mejía / La Paz

Cuando falta menos de un mes para el inicio de la Eliminatoria rumbo al Mundial de Catar 2022, la Selección boliviana tiene varios problemas en su delantera por la lesión y la falta de ritmo de los jugadores que han sido convocados por el técnico César Farías a los amistosos del año pasado.

De los ocho atacantes que tomó en cuenta el entrenador venezolano, tres están lesionados y los restantes cinco delanteros no han sido determinantes en sus equipos en las primeras nueve fechas del campeonato Apertura.

Los que se recuperan de dolencias son Juan Carlos Arce, con un desgarro en la pierna izquierda que lo mantendrá alejado de las canchas aproximadamente por dos semanas. El pasado miércoles el delantero de Wilstermann, Gilbert Álvarez se lesionó del ligamento del tobillo derecho y por estos días estará con muletas, pero está descartado para jugar con los rojos el partido del miércoles ante Colo Colo por la Copa Libertadores.

Juan Carlos Arce tiene un desgarro.

Foto:Archivo digital

Otro que está lesionado desde el año pasado es Rodrigo Ramallo, que fichó para Always Ready, pero está en la última etapa de recuperación de su dolencia y se estima que vuelva a la práctica activa en la segunda quincena de marzo.

Los otros seis jugadores que llamó Farías para los amistosos con Ecuador, Venezuela y Haití han tenido poca continuidad en sus clubes; por ejemplo, Leonardo Vaca y Vladimir Castellón han sido relegados al banco de suplentes de Bolívar ante el retorno de Marcos Riquelme y el buen momento que tiene Víctor Ábrego.

Carlos Saucedo terminó como goleador de la pasada temporada en San José, pero por problemas económicos dejó la entidad santa y en el momento milita en Royal Pari en el que aún no ha mostrado la capacidad goleadora que se le conoce.

Los otros dos jugadores están sin ritmo de competencia: Carmelo Algarañaz superando una lesión en Oriente Petrolero y Henry Vaca que en las últimas horas recién definió su vinculación al fútbol brasileño, pero que no juega oficialmente hace un mes.

Las soluciones

En apariencia, a Farías no le quedará otra que echar mano de Víctor Ábrego que brilló en el seleccionado Sub-23 e ingresó con todo en filas de Bolívar en el que ya lleva convertidos cuatro goles. Otro que puede recuperar nivel es Castellón, que tendrá competencia internacional con Bolívar, ya que en su club están castigados Marcos Riquelme y Jorge Pereyra.

La duda pasa por saber si Farías tomará en cuenta a Marcelo Martins, que recientemente fue fichado por el Cruzeiro que militará este año en la segunda división del fútbol brasileño, y que tiene todas las ganas de volver a lucir la casaca verde.

La Selección debutará el 27 de marzo frente a Brasil en la ciudad de Recife, mientras que el 31 de marzo recibirá a la Argentina en el estadio Hernando Siles

Ábrego es la principal alternativa.

Foto:APG

Lo que dice Farías

Farías comentó a On Fire TV, medio digital venezolano, que ya tiene previsto cómo afrontará las primeras dos fechas de las clasificatorias al Mundial de Catar de 2022.

“Los futbolistas que jugarán ante Brasil estarán concentrados 12 días antes en Santa Cruz y los que jugarán en La Paz contra la Argentina estarán 15 días antes”, reveló el entrenador.

Se estima que el entrenador dé a conocer una lista de 40 jugadores a la conclusión de la fecha 11, la siguiente semana.

Los jugadores de Bolívar y Wilstermann se sumarán luego de los compromisos internacionales que tienen por la tercera fecha de la Copa Libertadores. Los rojos juegan el 17 de marzo con Atlético Paranaense, en Cochabamba, y al día siguiente la Academia recibirá a Palmeiras en el estadio Siles.

“Hoy estamos en un momento que se ilusiona todo el mundo, pero también tengo claro que es algo que no debe relajarnos como cuerpo técnico, sino todo lo contrario”, acotó.

Farías aseveró que se siente apoyado por los ciudadanos que le brindan su apoyo constantemente, pero también aceptó que internamente hay pocos “personajes” que no están a favor del proyecto; sin embargo, esto no ha sido una dificultad mayor para el técnico, ya que según su percepción, “aprendí a a respetar las diferencias, aunque no las comparto totalmente”, finalizó.

Fuente:paginasiete.bo